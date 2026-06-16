На Диану Шурыгину завели уголовное дело о распространении порнографии

Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на бывшего молодого человека Шурыгиной криптоинвестора Святослава Гусева.

По данным канала, недавно в квартире Шурыгиной прошел обыск. Поводом для уголовного дела, предположительно, стали интимные видео, которые около года назад распространились в закрытых Telegram-каналах.

Связаться с Шурыгиной и ее матерью журналистам Mash не удалось.



Вместе с тем на сайте Троицкого районного суда Москвы появилась карточка по делу о изготовлении или обороте порнографических материалов (ст. 242, ч. 3, п. а). В карточке указана Шлянина Д. А. — эту фамилию блогер взяла после первого замужества, уточняет NGS24.RU