На Диану Шурыгину завели уголовное дело о распространении порнографии

Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на бывшего молодого человека Шурыгиной криптоинвестора Святослава Гусева.
По данным канала, недавно в квартире Шурыгиной прошел обыск. Поводом для уголовного дела, предположительно, стали интимные видео, которые около года назад распространились в закрытых Telegram-каналах.
Связаться с Шурыгиной и ее матерью журналистам Mash не удалось.
Вместе с тем на сайте Троицкого районного суда Москвы появилась карточка по делу о изготовлении или обороте порнографических материалов (ст. 242, ч. 3, п. а). В карточке указана Шлянина Д. А. — эту фамилию блогер взяла после первого замужества, уточняет NGS24.RU
В мае этого года бывший молодой человек Шурыгиной Святослав Гусев публично обвинил ее в краже имущества почти на 3 млн рублей. По его словам, после их расставания из квартиры, где хранились его вещи, пропали техника, наличные деньги, драгоценности и сейф. Также он обвинял Шурыгину в агрессивном поведении во время расставания. Диана все обвинения отрицала.
Диана Шурыгина получила широкую известность в 2016 году после участия в серии резонансных выпусков программы «Пусть говорят». 16-летняя девушка из Ульяновска обвинила в изнасиловании студента Сергея Семëнова, его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Позже он вышел на свободу досрочно. Аудитория разделилась на два лагеря: одни поверили Диане и поддержали ее, другие осуждали.
Судя по соцсетям девушки, в последнее время она жила на Бали. Ее блог в Instagram насчитывает 130 тысяч подписчиков.