Инструкторы по вождению начали включать в цену уроков очереди на АЗС. В Москве занятие у частника теперь стоит до 5 тысяч рублей

Проблемы с топливом в России начали сказываться на обучении водителей. Как пишет «Коммерсантъ», частные инструкторы по вождению уже повышают цены на занятия — в Москве час практики уже стоит около 5 тысяч рублей.

Причина не только в стоимости бензина, но и в его доступности. Инструкторы стараются заправляться на сетевых АЗС, где цены ниже, однако для этого им приходится тратить время на дорогу и очереди. Эти издержки они начинают закладывать в стоимость уроков.

По словам члена Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Вячеслава Максимычева, участники рынка уже подняли цены на 5–10%. Автошколы пока могут сдерживать стоимость, но в таком случае теряют прибыльность. При дальнейшем росте цен на топливо, считает он, подорожание затронет и другие услуги.

На стоимость обучения влияет и новая программа подготовки водителей, которая действует с 1 марта 2026 года. Практики стало больше на два часа за счет сокращения теоретических занятий. Некоторые автошколы в Москве уже подняли цены на 50% по сравнению с прошлым годом. Представители рынка предупреждают, что при выборе автошколы стоит заранее уточнять, включены ли в стоимость горюче-смазочные материалы и не придется ли доплачивать за практику отдельно.

Топливный кризис в России уже затронул общественный транспорт, такси, грузоперевозки и авиаперелеты. Опрошенные The Insider экономисты предупреждали, что рост цен и перебои с доступностью топлива могут ускорить инфляцию почти во всех секторах экономики, поскольку транспортные расходы заложены в стоимость большинства товаров.

Из-за дефицита топлива и роста издержек дорожают грузоперевозки, а в отдельных регионах таксисты уходят с линии, поскольку не могут заправиться или работают себе в убыток. Издание «Вот Так» сообщало, что стоимость грузоперевозок в аннексированный Крым выросла в 3–6 раз, до 1,2 млн рублей.