Яхту Путина вывели из Балтики и переставили на главную базу Северного флота России

Яхта Graceful, которую Forbes называет личной яхтой Владимира Путина, после перехода через Балтийское и Северное моря была перебазирована в военную гавань Североморска — главной базы Северного флота России. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR, проанализировавшая спутниковые снимки и данные морского трафика.
По данным издания, судно ранее передавало по AIS, что направляется в Стамбул, однако конечным пунктом маршрута оказался закрытый военный порт в Мурманской области.
Журналисты DR сопоставили спутниковые снимки компании Vantor с техническими характеристиками яхты, опубликованными разработчиком проекта H2 Yacht Design. По их данным, длина, ширина, расположение вертолетной площадки и форма носовой части совпадают с характеристиками Graceful.
Яхта прошла через датские территориальные воды в сопровождении российского эсминца и судна проекта 23700 под названием «Воевода». Ранее СМИ писали, что «Воевода» формально числится в составе Морской спасательной службы, однако еще на стадии строительства отраслевые эксперты и источники «Коммерсанта» высказывали сомнения в том, что оно будет использоваться по своему официальному назначению. Они предполагали, что «Воевода» может выполнять функции корабля сопровождения или представительского судна для президента России Владимира Путина.
После прохода вдоль побережья Норвегии оба судна отключили передачу сигнала AIS. 4 июля «Воевода» ненадолго вновь передал свои координаты примерно в 70 километрах от Североморска. На спутниковом снимке от 5 июля DR обнаружила у причала два судна, которые, по оценке редакции, с высокой вероятностью являются Graceful и «Воеводой».
Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбёль Хансен считает наиболее вероятным объяснением перебазирования стремление вывести яхту из Балтийского региона, который стал более уязвимым для украинских дальнобойных беспилотников и ракет.
Яхта Graceful длиной 80 метров оборудована вертолетной площадкой и также известна под названием Kosatka («Косатка»). По данным Forbes, судно принадлежит Владимиру Путину, а американские санкционные органы утверждают, что президент России использовал его для личных поездок. После начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году яхта, как считается, практически не покидала Балтийский регион.