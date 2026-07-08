Яхту Путина вывели из Балтики и переставили на главную базу Северного флота России

Яхта Graceful, которую Forbes называет личной яхтой Владимира Путина, после перехода через Балтийское и Северное моря была перебазирована в военную гавань Североморска — главной базы Северного флота России. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR, проанализировавшая спутниковые снимки и данные морского трафика.

По данным издания, судно ранее передавало по AIS, что направляется в Стамбул, однако конечным пунктом маршрута оказался закрытый военный порт в Мурманской области.

Журналисты DR сопоставили спутниковые снимки компании Vantor с техническими характеристиками яхты, опубликованными разработчиком проекта H2 Yacht Design. По их данным, длина, ширина, расположение вертолетной площадки и форма носовой части совпадают с характеристиками Graceful.