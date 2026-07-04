Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.23

EUR

88.03

OIL

72.12

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

359

 

 

 

 

 

Новости

Яхта Graceful, которую связывают с Путиным, идет к Мурманску под сопровождением российских военных кораблей — The Telegraph

The Insider
Яхта, связанная с Путиным, замечена у берегов Дании. Изображение: ОК / YouTube

Яхта, связанная с Путиным, замечена у берегов Дании. Изображение: ОК / YouTube

Суперъяхта Graceful, которую связывают с Владимиром Путиным, идет вдоль побережья Норвегии в сторону Мурманска под сопровождением российских военных кораблей. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на морские разведданные и спутниковые снимки, которые проанализировало издание.

По данным британской газеты, 82-метровую Graceful сопровождают эсминец Северного флота «Североморск» и спасательно-патрульное судно «Воевода». За переходом, как утверждает издание, наблюдает НАТО, а во время движения через Балтийское море суда сопровождали патрульные корабли Германии и Дании. На опубликованных The Telegraph снимках яхта идет рядом с российскими военными судами, а на ее палубе, как пишет издание, видны антидроновые сетки.

Суперъяхта Graceful в сопровождении российского эсминца (справа) и спасательно-патрульного судна

Суперъяхта Graceful в сопровождении российского эсминца (справа) и спасательно-патрульного судна

Frank Behling / The Telegraph

Собеседник издания, бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман, связал перемещение яхты с попыткой вывести ее дальше от зоны досягаемости украинских ударов.

Система мониторинга движения судов Starboard, данные которой проанализировал The Insider, подтверждает, что Graceful 29 июня прошла через датские воды и вечером того же дня перестала передавать AIS-координаты в районе Скагеррака, между северной Данией и южной Норвегией.

Последняя доступная AIS-точка Graceful относится к 18:13 по московскому времени 29 июня. В этот момент судно находилось примерно в 36 км от датского Хиртсхальса и примерно в 110 км от норвежского Кристиансанна. До этого яхта двигалась через Каттегат на север и северо-запад со скоростью около 20–25 км/ч. 29 июня в 04:15 яхта передала пункт назначения Istanbul, Turkey, однако после исчезновения AIS проверить дальнейший маршрут по открытым сигналам самого судна невозможно.

Graceful была построена на немецкой верфи Blohm & Voss и в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, вышла из Гамбурга в Калининград. Позже США внесли яхту в санкционный список как имущество, связанное с Путиным. После этого судно переименовали в Kosatka.

Ранее The Insider писал, что Graceful после почти четырехлетнего отсутствия в AIS-данных появилась в Балтийском море и указала пунктом назначения Стамбул, а затем отключила транспондер. Еще одна суперъяхта, которой пользовалось окружение Путина, — 71-метровая Victoria — в конце июня вышла из России и направилась к турецкому Бодруму.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  4. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте