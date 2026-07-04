Яхта Graceful, которую связывают с Путиным, идет к Мурманску под сопровождением российских военных кораблей — The Telegraph

Собеседник издания, бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман, связал перемещение яхты с попыткой вывести ее дальше от зоны досягаемости украинских ударов.

Система мониторинга движения судов Starboard, данные которой проанализировал The Insider, подтверждает, что Graceful 29 июня прошла через датские воды и вечером того же дня перестала передавать AIS-координаты в районе Скагеррака, между северной Данией и южной Норвегией.

Последняя доступная AIS-точка Graceful относится к 18:13 по московскому времени 29 июня. В этот момент судно находилось примерно в 36 км от датского Хиртсхальса и примерно в 110 км от норвежского Кристиансанна. До этого яхта двигалась через Каттегат на север и северо-запад со скоростью около 20–25 км/ч. 29 июня в 04:15 яхта передала пункт назначения Istanbul, Turkey, однако после исчезновения AIS проверить дальнейший маршрут по открытым сигналам самого судна невозможно.

Graceful была построена на немецкой верфи Blohm & Voss и в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, вышла из Гамбурга в Калининград. Позже США внесли яхту в санкционный список как имущество, связанное с Путиным. После этого судно переименовали в Kosatka.

Ранее The Insider писал, что Graceful после почти четырехлетнего отсутствия в AIS-данных появилась в Балтийском море и указала пунктом назначения Стамбул, а затем отключила транспондер. Еще одна суперъяхта, которой пользовалось окружение Путина, — 71-метровая Victoria — в конце июня вышла из России и направилась к турецкому Бодруму.