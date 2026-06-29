Суперъяхту Путина заметили у берегов Дании

Суперъяхта Graceful, которую связывают с Владимиром Путиным, появилась на радарах впервые с 2022 года. Ее заметили у берегов Дании в сопровождении военного корабля. Об этом сообщает датский вещатель DR.
Суперъяхта прошла через датские воды в понедельник, 29 июня, вечером. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, пишет издание.
Как следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider, Graceful появилась на радарах 28 июня севернее побережья Германии. Сейчас она вышла в пролив Скагеррак — между Данией и южной частью Норвегии.
Пунктом назначения яхты указан Стамбул.
Появление Graceful у берегов Дании и на мониторинговых сервисах было неожиданным: передатчик AIS яхты был отключен после начала полномасштабного вторжения России в Украину — последний раз яхта передавала данные о своем местоположении в конце августа 2022 года. После этого ее, впрочем, видели не раз в Балтийском море в окрестностях Санкт-Петербурга, Калининграда и у берегов Эстонии.
Graceful появилась не одна: яхту Путина сопровождают патрульный катер «Воевода» и российский эсминец. Их также видно на спутниковых снимках.
Суперъяхта Graceful была построена в 2014 году на крупнейшем российском судостроительном заводе «Севмаш». Это лишь одна из яхт, которыми, по данным СМИ, пользуется Владимир Путин. Команда расследователей Алексея Навального в 2023 году писала, что на Graceful провели масштабный ремонт, чтобы она соответствовала «растущим запросам хозяина».