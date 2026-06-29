Суперъяхту Путина заметили у берегов Дании

Суперъяхта Graceful, которую связывают с Владимиром Путиным, появилась на радарах впервые с 2022 года. Ее заметили у берегов Дании в сопровождении военного корабля. Об этом сообщает датский вещатель DR.

Суперъяхта прошла через датские воды в понедельник, 29 июня, вечером. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, пишет издание.

Как следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider, Graceful появилась на радарах 28 июня севернее побережья Германии. Сейчас она вышла в пролив Скагеррак — между Данией и южной частью Норвегии.