Вторая суперъяхта, которой пользовалось окружение Путина, направилась в Турцию

Вслед за 82-метровой яхтой Graceful из России в Турцию отправилась еще одна суперъяхта, которой пользовалось окружение Владимира Путина, — 71-метровая Victoria. На это обратило внимание издание «Вёрстка».
The Insider проанализировал актуальные данные, предоставленные мониторинговым сервисом Starboard. Согласно им, утром 28 июня Victoria находилась у входа в Босфор со стороны Черного моря, после чего прошла пролив и в 10:48 по московскому времени прибыла в турецкую Тузлу в районе Стамбула. Там яхта провела чуть больше суток и вышла из порта 29 июня в 12:21.
Еще до выхода из Тузлы, в 11:46, судно указало пунктом назначения Бодрум. По последним доступным данным Starboard, 30 июня в 15:59 Victoria находилась уже в Эгейском море у западного побережья Турции и продолжала движение со скоростью около 28 км/ч.
Victoria ходит под российским флагом. В 2023 году Центр «Досье» писал, что это уже девятая известная яхта, связанная с Владимиром Путиным. По данным расследователей, судно стоимостью $50,1 млн было заложено еще в 2005 году на оборонном заводе «Севмаш», но достроено только в 2019-м.
Формально Victoria принадлежит структурам близкого к Путину бизнесмена Геннадия Тимченко: владельцем судна называлась компания «Паер», управляющим — «Фазар-Инвест». Обе компании, по данным «Досье», входят в группу юрлиц Тимченко. Расследователи также обнаружили связи членов экипажа Victoria с другими яхтами, которые связывают с Путиным, включая Shellest, Graceful и «Шахерезаду». Обычно Victoria стоит в Сочи и периодически ходит к мысу Идокопас, где находится дворец Путина.
Накануне стало известно, что в Турцию также направилась другая яхта, которую связывают с Путиным, — Graceful. По данным датского проекта DR Verifier, ее сопровождают российский эсминец и аварийно-спасательное судно «Воевода». После сообщений СМИ о переходе Graceful отключила транспондер и перестала передавать свое местоположение.
До 28 июня маршрут судна не отслеживался. Система фиксирует почти четырехлетний разрыв в AIS-данных, с августа 2022 года до 13:49 28 июня 2026 года. После этого Graceful появилась в системе в Балтийском море, к северу от немецкого острова Рюген, и пошла на запад через датские воды. Утром 29 июня яхта указала пунктом назначения Стамбул, а затем прошла через Каттегат в сторону Скагеррака. Последняя доступная точка относится к 18:13 29 июня: в этот момент Graceful находилась в районе Скагеррака у северного побережья Дании и шла курсом на запад со скоростью около 21,5 км/ч. Новых координат после этого нет, поэтому дальнейший маршрут яхты к Турции проследить сложно.