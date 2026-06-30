Вторая суперъяхта, которой пользовалось окружение Путина, направилась в Турцию

Вслед за 82-метровой яхтой Graceful из России в Турцию отправилась еще одна суперъяхта, которой пользовалось окружение Владимира Путина, — 71-метровая Victoria. На это обратило внимание издание «Вёрстка».

The Insider проанализировал актуальные данные, предоставленные мониторинговым сервисом Starboard. Согласно им, утром 28 июня Victoria находилась у входа в Босфор со стороны Черного моря, после чего прошла пролив и в 10:48 по московскому времени прибыла в турецкую Тузлу в районе Стамбула. Там яхта провела чуть больше суток и вышла из порта 29 июня в 12:21.

Еще до выхода из Тузлы, в 11:46, судно указало пунктом назначения Бодрум. По последним доступным данным Starboard, 30 июня в 15:59 Victoria находилась уже в Эгейском море у западного побережья Турции и продолжала движение со скоростью около 28 км/ч.