Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

75.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

494

 

 

 

 

 

Новости

«В этом есть элемент шизофрении». Михаил Швыдкой раскритиковал цензуру в области культуры в России

The Insider
Михаил Швыдкой. Фото: РБК

Михаил Швыдкой. Фото: РБК

Многочисленные запреты, действующие в сфере культуры в России, нелогичны и необъяснимы, заявил в интервью РБК специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. По его словам, оправданы только ограничения на распространение информации, связанной с военными действиями.

«Что касается всего остального, то в этом есть элемент шизофрении, по-моему. <...> Вы даже не догадываетесь, и даже я не догадывался о том количестве рекомендаций, запретов, законов, которые существуют».

При этом Швыдкой отметил, что и «все то, что связано с военными действиями, и с прилетами, и с отлетами», скрывать невозможно, «потому что сегодня все на дисплеях телефонов».

Швыдкой рассказал, что сам столкнулся с абсурдной цензурой, когда занимался проектом «Театр в кино». Оперетте «Принцесса цирка», которая в Московском театре мюзикла идет с пометкой 6+, выдали прокатное удостоверение с пометкой 18+ из-за строчки «выпьем до дна бочку белого вина». После обращения Швыдкого в Роскомнадзор и цензурных правок спектакль разрешили показывать с пометкой 16+.

«Эксперты посмотрели, я им очень благодарен, сказали, что там есть еще одна проблема — они чокаются. Мы это вырезали, все чоканье вырезали. <...> Есть еще одна какая-то регламентация, связанная с поцелуями в фильмах для детей. Мужчина и женщина должны целоваться так, чтобы это не вызывало эротических чувств. В связи с тем, что у нас все-таки идет борьба за демографию и всем говорят — женитесь в школе, вообще научить детей целоваться перед тем, как они начнут рожать детей, все-таки имеет какой-то смысл».

Швыдкой рассказал также, как в одной из детской библиотек запретили разные книги, включая произведения Омара Хайяма: «Потому что Омар Хайям, как вы знаете, к вину и к женщинам относился положительно, прямо скажем. Но в каком возрасте это можно, а в каком — нельзя, тоже большая-большая, колоссальная проблема».

Бывший министр отметил, что чиновникам проще все запрещать, чтобы не брать на себя ответственность:

«Если ко мне приходит бумага, разрешить или не разрешить, — ну конечно, не разрешить. Потому что если я запрещу, то никто мне слова худого не скажет. Скажут, может, идиот, но с работы никто не снимет. А если я разрешу, то дальше начинается целый ряд проблем».

По мнению Швыдкого, все эти запреты не помогут лучше воспитать детей:

«Для того чтобы ребенок сумел различать добро и зло, ему нужно показать и то, и другое. Иначе ничего не получается. Понимаете, если с этой точки зрения запретов подходить вообще к литературе, то детям нельзя читать Библию, Ветхий Завет. <...> Им нельзя читать основополагающие книги, в которых это различение добра и зла показано через то, что зло существует. В каком возрасте читать „Преступление и наказание“? В каком возрасте читать „Фауста“ Гёте?»

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте