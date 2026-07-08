«В этом есть элемент шизофрении». Михаил Швыдкой раскритиковал цензуру в области культуры в России

Многочисленные запреты, действующие в сфере культуры в России, нелогичны и необъяснимы, заявил в интервью РБК специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. По его словам, оправданы только ограничения на распространение информации, связанной с военными действиями.

«Что касается всего остального, то в этом есть элемент шизофрении, по-моему. <...> Вы даже не догадываетесь, и даже я не догадывался о том количестве рекомендаций, запретов, законов, которые существуют».

При этом Швыдкой отметил, что и «все то, что связано с военными действиями, и с прилетами, и с отлетами», скрывать невозможно, «потому что сегодня все на дисплеях телефонов».

Швыдкой рассказал, что сам столкнулся с абсурдной цензурой, когда занимался проектом «Театр в кино». Оперетте «Принцесса цирка», которая в Московском театре мюзикла идет с пометкой 6+, выдали прокатное удостоверение с пометкой 18+ из-за строчки «выпьем до дна бочку белого вина». После обращения Швыдкого в Роскомнадзор и цензурных правок спектакль разрешили показывать с пометкой 16+.

«Эксперты посмотрели, я им очень благодарен, сказали, что там есть еще одна проблема — они чокаются. Мы это вырезали, все чоканье вырезали. <...> Есть еще одна какая-то регламентация, связанная с поцелуями в фильмах для детей. Мужчина и женщина должны целоваться так, чтобы это не вызывало эротических чувств. В связи с тем, что у нас все-таки идет борьба за демографию и всем говорят — женитесь в школе, вообще научить детей целоваться перед тем, как они начнут рожать детей, все-таки имеет какой-то смысл».

Швыдкой рассказал также, как в одной из детской библиотек запретили разные книги, включая произведения Омара Хайяма: «Потому что Омар Хайям, как вы знаете, к вину и к женщинам относился положительно, прямо скажем. Но в каком возрасте это можно, а в каком — нельзя, тоже большая-большая, колоссальная проблема».

Бывший министр отметил, что чиновникам проще все запрещать, чтобы не брать на себя ответственность:

«Если ко мне приходит бумага, разрешить или не разрешить, — ну конечно, не разрешить. Потому что если я запрещу, то никто мне слова худого не скажет. Скажут, может, идиот, но с работы никто не снимет. А если я разрешу, то дальше начинается целый ряд проблем».

По мнению Швыдкого, все эти запреты не помогут лучше воспитать детей: