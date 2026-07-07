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Новости

Нидерланды исчерпали возможности предоставления военной помощи Украине — министр обороны страны

The Insider
Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

Нидерланды больше не могут напрямую наращивать военную поддержку Украины, заявила министр обороны страны Дилан Ешилгёз-Зегериус в интервью Bloomberg на полях саммита НАТО. По ее словам, она намерена призывать другие государства помогать Киеву, однако сама Гаага уже сделала всё, что могла.

Министр сказала:

«У нас как у Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много».

На вопрос о новых запросах на ракеты для комплексов Patriot Дилан Ешилгёз-Зегериус ответила, что страна «на пределе».

Как отмечает Bloomberg, война идет уже четвертый год, и украинская ПВО не справляется с перехватом российских баллистических ракет — Киеву остро не хватает ракет-перехватчиков (ЗУР). Накануне саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников поделиться такими ракетами из их запасов.

Нидерланды потратили на военную поддержку Украины €9,1 млрд ($10,4 млрд), еще €11,6 млрд запланированы. Кроме того, страна выделила €1 млрд на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Украины.

В ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву — погибли 19 человек, десятки были ранены, среди пострадавших есть дети. Украинская ПВО тогда не смогла сбить ни одной баллистической ракеты из-за нехватки боекомплекта для систем Patriot.

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