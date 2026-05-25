Пять стран НАТО выступили против обязательной военной помощи Украине. Ранее генсек альянса предложил ежегодно выделять на это 0,25% ВВП

The Insider
Christoph Hardt / Panama / picture alliance

Часть стран НАТО не поддержали план обязательной ежегодной военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП, сообщила газета The Telegraph. По ее данным, против инициативы, которую предложил генеральный секретарь альянса, выступили Британия, Франция, Испания, Италия и Канада.

Как отмечает издание, такая позиция Лондона может поставить под сомнение его статус одного из самых последовательных союзников Украины. На днях Британия также приостановила действие запрета на импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом, хотя Великобритания тратит на военную помощь Украине менее 0,25% ВВП, по общему объему поддержки она по-прежнему занимает третье место после США и Германии.

Основная критика адресована Франции, Испании, Италии и Канаде, которые не раз упрекали в том, что они помогают Украине меньше, чем могли бы, пишет газета. Несмотря на размер своих экономик, они уступают по объему помощи многим менее крупным союзникам. По подсчету Кильского университета, Нидерланды, Польша, а также страны Балтии и Северной Европы выделяют на это 0,25% ВВП или больше.

Марк Рютте настаивал, что план обязательной помощи станет ощутимой демонстрацией поддержки Киева, и надеялся ратифицировать предложение на предстоящем ежегодном саммите военно-политического блока в столице Турции. Как минимум семь стран НАТО тем временем выступили за идею, однако для ее принятия нужна единогласная поддержка.

