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Новости

68-летней украинке с прогрессирующей деменцией российский суд увеличил срок за «госизмену» до 12,5 лет

The Insider
Фото: скриншот видео пресс-службы оккупационного Запорожского областного суда

Фото: скриншот видео пресс-службы оккупационного Запорожского областного суда

Апелляционный суд в Москве увеличил с 11 до 12,5 лет срок заключения 68-летней жительнице оккупированной части Запорожской области Галине Бехтер, осужденной по делу о «госизмене». Как сообщает SOTAvision, заседание прошло в закрытом режиме. По данным защиты, за время содержания в симферопольском СИЗО состояние Бехтер резко ухудшилось: у нее прогрессирует деменция, а также диагностирована кахексия — крайняя степень истощения организма.

Российский суд признал отягчающим обстоятельством то, что вменяемое Бехтер преступление было совершено в период мобилизации. Прокуратура требовала увеличить назначенный ей срок до 16 лет.

The Insider установил, что срок Бехтер увеличил судья Александр Владимирович Беседин. В карточке дела на сайте Первого апелляционного суда общей юрисдикции данные подсудимой скрыты, однако ее удалось идентифицировать по дате решения и результату рассмотрения дела.

В марте оккупационный Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии общего режима. По версии следствия, в июле 2023 года она сделала денежный перевод на нужды ВСУ в эквиваленте 1240 рублей со своего счета в украинском банке через мобильное приложение, установленное на ее телефоне. Суд также постановил конфисковать телефон, обратить сумму перевода в доход государства и уничтожить банковскую карту.

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В мае правозащитница Дарья Костромина со ссылкой на письма сокамерниц Бехтер сообщала, что женщина перестала самостоятельно есть, писать письма и ухаживать за собой, не узнавала людей и плохо ориентировалась в быту. Официально диагноз тогда не был подтвержден. Теперь защита утверждает, что у Бехтер прогрессирует деменция, а ее состояние резко ухудшилось в СИЗО.

The Insider ранее писал, что уголовные дела за переводы через украинские банки стали одной из заметных репрессивных практик на оккупированных территориях Украины. Силовики нередко трактуют как помощь ВСУ переводы в эквиваленте нескольких тысяч рублей, а среди обвиняемых особенно много пожилых женщин.

По подсчетам проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» интенсивность политически мотивированных уголовных преследований на новооккупированных территориях Украины примерно в восемь раз выше, чем в России. Правозащитники отмечают, что там особенно быстро растет число дел о «госизмене», «терроризме» и диверсиях.

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