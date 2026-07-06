68-летней украинке с прогрессирующей деменцией российский суд увеличил срок за «госизмену» до 12,5 лет

Апелляционный суд в Москве увеличил с 11 до 12,5 лет срок заключения 68-летней жительнице оккупированной части Запорожской области Галине Бехтер, осужденной по делу о «госизмене». Как сообщает SOTAvision, заседание прошло в закрытом режиме. По данным защиты, за время содержания в симферопольском СИЗО состояние Бехтер резко ухудшилось: у нее прогрессирует деменция, а также диагностирована кахексия — крайняя степень истощения организма.

Российский суд признал отягчающим обстоятельством то, что вменяемое Бехтер преступление было совершено в период мобилизации. Прокуратура требовала увеличить назначенный ей срок до 16 лет.

The Insider установил, что срок Бехтер увеличил судья Александр Владимирович Беседин. В карточке дела на сайте Первого апелляционного суда общей юрисдикции данные подсудимой скрыты, однако ее удалось идентифицировать по дате решения и результату рассмотрения дела.

В марте оккупационный Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии общего режима. По версии следствия, в июле 2023 года она сделала денежный перевод на нужды ВСУ в эквиваленте 1240 рублей со своего счета в украинском банке через мобильное приложение, установленное на ее телефоне. Суд также постановил конфисковать телефон, обратить сумму перевода в доход государства и уничтожить банковскую карту.