Эстонию лишили права провести чемпионат Европы по стрельбе из-за запрета на участие россиян и белорусов. Соревнования пройдут в Испании

Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) перенесла чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, который должен был пройти в Таллинне в марте 2027 года, в испанскую Гранаду. Причиной стало то, что Эстония не допускает на международные спортивные соревнования граждан России и Беларуси, сообщил Эстонский стрелковый союз, передает ERR Sport.

В ESC объяснили перенос тем, что турнир будет отборочным к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. Поэтому, по позиции конфедерации, участвовать в нем должны иметь возможность все спортсмены, которые обладают правом выступить на соревнованиях.

Президент Эстонского стрелкового союза Вахур Карус заявил, что федерации «жаль», что страна не сможет принять чемпионат, но она исходит из позиции эстонского государства и не может допустить граждан Беларуси или России на территорию Эстонии.

Право провести чемпионат Европы 2027 года Эстония получила в 2023 году. Таллинн должен был принять первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия в четвертый раз — ранее турнир проходил там в 1998, 2005 и 2023 годах.

При этом в Эстонии в 2026 году пройдут другие международные соревнования по стрельбе. В частности, 20–26 июля на стрельбище Мяннику состоится чемпионат мира, а в конце августа там же пройдет чемпионат Европы среди спортсменов до 18 лет.

В феврале Европейская конфедерация стрелкового спорта в письме, опубликованном Российским стрелковым союзом, поблагодарила российскую команду за участие в чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в болгарском Бургасе.