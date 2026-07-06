Авторизация через зарубежную почту разрешена, запрещено только регистрировать новых пользователей — глава комитета Госдумы по информполитике

Обычным гражданам, ранее зарегистрировавшимся через зарубежную электронную почту, не придется менять способ входа, несмотря на то, что Госдума приняла закон о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Об этом ТАСС заявил председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, тем, кто когда‑либо создавал аккаунт с помощью иностранного почтового ящика, продолжать пользоваться им никто не запретит, хотя депутат и подчеркнул, что власти рассчитывают на постепенный переход граждан к отечественным сервисам. Боярский пояснил, что новые нормы касаются самих владельцев ресурсов, которые в своих технических системах допускают вход через зарубежные почтовые сервисы.

Как отметил парламентарий, подобных случаев на практике пока не зафиксировано, но цель поправок — стимулировать разработчиков полностью убрать такую возможность. При этом он отдельно отметил, что уже действующие механизмы входа отключать не будут — они продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее Госдума приняла закон, по которому российские сайты будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей за то, что они позволяют пользователям входить через иностранные почтовые сервисы или другие зарубежные платформы. За нарушение этих требований владельцам сайтов грозит штраф вплоть до этой суммы.