Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.26

EUR

85.28

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

854

 

 

 

 

 

Новости

Госдума приняла закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы, в том числе Google

The Insider
Иллюстрация к материалу

Российские сайты будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей за то, что они позволяют пользователям входить через иностранные почтовые сервисы или другие зарубежные платформы. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Действующее законодательство обязывает владельцев российских интернет-ресурсов организовывать авторизацию исключительно через российские инструменты — номер телефона, портал «Госуслуги», единую биометрическую систему или информационные системы, принадлежащие гражданам или юридическим лицам РФ. За нарушение этого требования закон теперь предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей — для организаций.

Тот же пакет поправок касается рекомендательных технологий. Сбор данных о предпочтениях пользователей с нарушением их прав, применение рекомендательных алгоритмов без уведомления пользователей, а также отсутствие публичного документа о правилах работы таких систем и контактов для юридически значимых сообщений — всё это грозит аналогичными штрафами: до 700 тысяч рублей для юрлиц. Такое же наказание предусмотрено за невыполнение предписаний Роскомнадзора о прекращении работы рекомендательных сервисов.

При повторных нарушениях суммы существенно возрастают: для граждан — от 20 до 40 тысяч, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юрлиц — от 1 до 1,4 млн рублей.

Отдельный блок поправок ужесточает ответственность операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранителями при проведении розыскных мероприятий или операций по обеспечению безопасности, а также за разглашение их методов. Штраф для юрлиц составит от 3 до 5 млн рублей, а при повторном нарушении — от 1 до 3% годовой выручки, но не менее 10 млн рублей. Инициатором законопроекта в ноябре 2025 года выступила группа депутатов под руководством первого зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  3. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  4. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов
  5. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте