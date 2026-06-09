Госдума приняла закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы, в том числе Google

Российские сайты будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей за то, что они позволяют пользователям входить через иностранные почтовые сервисы или другие зарубежные платформы. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Действующее законодательство обязывает владельцев российских интернет-ресурсов организовывать авторизацию исключительно через российские инструменты — номер телефона, портал «Госуслуги», единую биометрическую систему или информационные системы, принадлежащие гражданам или юридическим лицам РФ. За нарушение этого требования закон теперь предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей — для организаций.

Тот же пакет поправок касается рекомендательных технологий. Сбор данных о предпочтениях пользователей с нарушением их прав, применение рекомендательных алгоритмов без уведомления пользователей, а также отсутствие публичного документа о правилах работы таких систем и контактов для юридически значимых сообщений — всё это грозит аналогичными штрафами: до 700 тысяч рублей для юрлиц. Такое же наказание предусмотрено за невыполнение предписаний Роскомнадзора о прекращении работы рекомендательных сервисов.

При повторных нарушениях суммы существенно возрастают: для граждан — от 20 до 40 тысяч, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юрлиц — от 1 до 1,4 млн рублей.

Отдельный блок поправок ужесточает ответственность операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранителями при проведении розыскных мероприятий или операций по обеспечению безопасности, а также за разглашение их методов. Штраф для юрлиц составит от 3 до 5 млн рублей, а при повторном нарушении — от 1 до 3% годовой выручки, но не менее 10 млн рублей. Инициатором законопроекта в ноябре 2025 года выступила группа депутатов под руководством первого зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина.