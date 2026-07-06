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Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подала в суд на коллегу-депутата из-за спора об ответственности за домашнее насилие

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подала в суд на свою коллегу — депутата Ксению Горячеву. В столичный суд поступил иск о защите чести и достоинства, поводом для него стала полемика депутатов о криминализации домашнего насилия. Об этом пишут «Коммерсантъ» и «Московский комсомолец».

Вопрос о криминализации домашнего насилия подняли в Госдуме снова в прошлом месяце. Соответствующий законопроект вынесла на рассмотрение партия «Новые люди» 19 июня. 

Побои в России были декриминализированы в 2017 году — эпизоды домашнего насилия с того момента наказываются лишь штрафом, а уголовная ответственность может наступать только за второй и последующие случаи. Как писал «Ъ», разработанный законопроект предлагал распространить уголовное наказание на случаи, когда побои совершаются в отношении близкого, беременной женщины или человека, «находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного». 

После появления законопроекта Нина Останина заявила о своих опасениях: по ее мнению, принятие закона о домашнем насилии вызовет у молодежи нежелание вступать в брак. 

«У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать», — сказала она в разговоре с «Агентством городских новостей».

На это заявление тут же отреагировала сама автор инициативы Ксения Горячева. В своем Telegram-канале она написала, что «самое страшное слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков». 

В разговоре с «Ъ» Останина уже пояснила, что поводом для иска стали именно эти слова и «произвольная интерпретация» ее собственных заявлений. По ее мнению, она и «вылилась в клевету и обвинения меня в том, что я оправдываю и приветствую убийство тысяч женщин ради статистики по демографии». Сама Горячева пишет, что содержания претензий пока не знает: 

«Наш спор с Ниной Александровной — не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. Свою позицию я не меняю и готова ее отстаивать — в том числе и в суде, если до этого дойдет», — заявила она. 

По последним данным опроса аналитиков Russian Field, порядка 90% россиян поддержали бы введение наказания за домашнее насилие. Эту инициативу поддерживают по большей части женщины — 95% респондентов. Среди мужчин эта доля чуть ниже — 83%. 

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