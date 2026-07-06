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Цена российской нефти Urals упала до уровня, который был до начала иранского конфликта

The Insider
Фото: China Daily via REUTERS/File Photo

Фото: China Daily via REUTERS/File Photo

Российская нефть марки Urals подешевела до уровней, на которых она была до начала ближневосточного конфликта. Это добавляет проблем и без того трещавшему по швам бюджету Кремля, отмечает Bloomberg.

Агентство пишет, что, по данным компании Argus Media, которые использует Минфин России для расчета налогов, за первые три дня июля средняя цена Urals в западных портах страны составила $41,66 за баррель — это меньше половины от показателей апреля, когда на рынке нефти наблюдалась турбулентность.

Фактическое закрытие Ормузского пролива тогда перекрыло поставки нефти из Персидского залива, и Россия оказалась в числе главных бенефициаров ситуации. Этому, как пишет Bloomberg, способствовали санкционные послабления США, подстегнувшие спрос на российские баррели. В апреле цена Urals при отгрузке из порта Приморск достигала $116,05 за баррель — почти вдвое выше заложенных в бюджете $59.

Начиная с марта Urals стоила дороже $59 за баррель, включая $60,92 в июне, когда трафик через Ормузский пролив возобновился после того, как Вашингтон и Тегеран подписали временное соглашение об открытии пролива. Отмечается, что рост доходов позволил России, получающей из нефти и газа около пятой части бюджетных поступлений, впервые почти за год возобновить пополнение резервного фонда и отложить сокращение непервоочередных расходов.

За первые пять месяцев года дефицит бюджета вырос до 6 трлн рублей ($77 млрд), или 2,6% ВВП — это примерно на 60% превышает годовой план на 2026 год. Поскольку нефтяные налоги в России считаются с временным лагом, июльское падение цен отразится на бюджете лишь в августе.

Указанная цена в $41,66 за баррель не включает расходы на доставку. Средний дисконт Urals к глобальному эталону Dated Brent в пятницу расширился до $27,35 за баррель, а к моменту прибытия партий в Индию сократился до $8,55. Остается неясным, кто в итоге получает эту разницу между экспортной и конечной ценой поставки, пишет Bloomberg.

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