«Добыча нефти Brent падает из-за истощения месторождения после 55 лет добычи, но от эталона ценообразования рынок не отказывается» — эксперт

В конце июня стало известно, что на август этого года не запланирована отгрузка ни одной партии нефти марки Brent — из-за устойчивого снижения добычи. Это стало первым подобным случаем как минимум с 2007 года. В 2026 году отгрузки нефти Brent составили около 23 тысяч баррелей в день, или примерно одну партию в месяц — это менее четверти объема десятилетней давности.

Марка нефти Brent дала название глобальному эталонному показателю, используемому для ценообразования физических партий нефти и лежащему в основе фьючерсных контрактов как на нефть этой марки, так и других производных контрактов. Со временем компания S&P Global Energy, которая управляет этим эталонным показателем, стала учитывать при его определении и другие сорта нефти для повышения ликвидности: Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, добываемые в Северном море, и американскую марку WTI Midland.

Кэрол Нахле, генеральный директор консалтинговой компании Crystol Energy и президент некоммерческой организации Arab Energy Club, объединяющей специалистов в сфере энергетики из стран Ближнего Востока, рассказала The Insider, что запасы «оригинальной" нефти Brent постепенно подходят к концу, однако одноименный эталон ценообразования играет в функционировании рынка слишком важную роль, чтобы от него отказаться:

«Добыча нефти сорта Brent сокращается, поскольку месторождения Северного моря уже находятся на поздней стадии разработки. Первоначальное месторождение Brent и многие соседние участки эксплуатируются десятилетиями <добыча сорта Brent началась в 1970-х, одноименное месторождение было открыто в 1970 году — The Insider>, поэтому естественное истощение запасов неизбежно. Кроме того, подход к инвестированию стал более избирательным, так как компании распределяют капитал в глобальном масштабе. Хотя объемы добычи на самом месторождении Brent далеки от показателей периода его расцвета, сегодня этот эталонный сорт представляет собой нечто большее, чем просто нефть с конкретного месторождения. За прошедшие годы он трансформировался в „корзину“ сортов нефти Северного моря, состав которой корректировался по мере изменения структуры добычи. Даже если добыча на исходном месторождении Brent когда-нибудь прекратится, это не обязательно будет означать конец эталона Brent или дестабилизацию мирового нефтяного рынка. Brent прочно укоренился в системе международного ценообразования на нефть. Замена столь устоявшегося эталона стала бы сложной задачей, и рынок неизменно предпочитал адаптировать существующий стандарт, а не отказываться от него. Главная задача — обеспечить достаточные физические объемы нефти для надежного механизма ценообразования; с этой задачей рынок успешно справлялся в прошлом и сможет справляться в будущем».

Сегодня цены на нефть опустились до четырехмесячного минимума после сообщения о прогрессе в переговорах между Ираном и США о судоходстве в Ормузском проливе, которое разместил в соцсети Twitter (X) представитель МИД Катара Майед Аль-Ансари.

«Посредники из Катара и Пакистана завершили сегодня в Дохе отдельные встречи с переговорщиками из США и Ирана, достигнув положительного прогресса по вопросам, связанным с Меморандумом о взаимопонимании. <...> Стороны договорились продолжить обсуждения в ближайший период», — написал он 1 июля.

После этого фьючерсы на нефть марки Brent в моменте опускались на 1,3% до $70,66 за баррель, сообщает Reuters. Нефть марки WTI упала на 1,5% — до $67,54. Оба показателя практически достигли значений конца февраля этого года, незадолго до начала войны на Ближнем Востоке.