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В августе не запланирована отгрузка ни одной партии нефти Brent с Северного моря — это первый случай с 2007 года

The Insider
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На август этого года не запланирована отгрузка ни одной партии нефти марки Brent на Северном море — из-за устойчивого снижения добычи. Это стало первым подобным случаем как минимум с 2007 года, сообщает Reuters со ссылкой на информацию, полученную от трейдеров. 

«От нефти Brent осталась лишь торговая марка самого важного в мире контракта на сырую нефть», — заявил один из них, Ади Имсирович. Марка нефти Brent дала название глобальному эталонному показателю, используемому для ценообразования физических партий нефти и лежащему в основе фьючерсных контрактов как на нефть этой марки, так и других производных контрактов. Со временем S&P Global Energy, которая управляет этим эталонным показателем, стала учитывать при его определении и другие сорта нефти для повышения ликвидности: Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, добываемые в Северном море, и американскую марку WTI Midland. 

Представитель S&P Global Energy заявил, что благодаря этому эталонный показатель Brent сохранит стабильность, даже если нефть одноименного сорта не будет отгружаться в течение месяца. В 2026 году отгрузки нефти Brent составили около 23 тысяч баррелей в день, или примерно одну партию в месяц — это менее четверти объема десятилетней давности.

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