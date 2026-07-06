Рамзан Кадыров заявил, что «вынужденно» идет на выборы главы региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров «вынужденно» пойдет на выборы в этом году. Об этом он заявил на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, — я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — сказал он.

В понедельник, 6 июля, Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы региона от партии «Единая Россия». Решение, как уточняется, было принято единогласно.

Кадыров руководит республикой с 2007 года уже на протяжении 19 лет.

В этом году Рамзан Кадыров при этом впервые в своей политической карьере не стал лидером списка кандидатур партии в Чечне на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. На это на прошлой неделе обратил внимание Telegram-канал «Говорит НеМосква». Кадыров также пропустил предвыборный съезд партии, который проходил в Москве.