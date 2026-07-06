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Новости

Российские самолеты сбросили передатчики в Норвежском море для слежки за британскими подлодками — The Telegraph

The Insider
Фото: авианосец HMS Prince of Wales / Getty Images

Фото: авианосец HMS Prince of Wales / Getty Images

Российские самолеты сбросили гидроакустические буи, которые могут использоваться для слежки за подлодками, вблизи флагманского авианосца Британии за Полярным кругом. Об этом со ссылкой на Минобороны страны пишет газета The Telegraph.

Инцидент, как следует из сообшения газеты, произошел на прошлой неделе, 2 июля. Несколько патрульных самолетов Ту-142 (в кодификации НАТО — Bear-F) сбросили большое количество гидроакустических буев в непосредственной близости от авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море. 

Гидроакустический буй — это автономное устройство, которое можно сбросить в воду (например, с самолета или корабля). Они частично опускаются под воду. Расположенные на буях датчики могут улавливаить сигналы подводных лодок, а оставшиеся над поверхностью воды ретрансляторы передают информацию на самолет или корабль-носитель. Буи используют не только для слежки за военными подлодками, но и, например, в исследовательских целях — для поиска морских млекопитающих. 

Сброс одного из гидроакустических буев с борта судна в открытом море

Сброс одного из гидроакустических буев с борта судна в открытом море

Как утверждает британское военное ведомство, перед этим российские самолеты неоднократно заходили на сближение с авианосцем. В Минобороны назвали эти маневры «небезопасными и непрофессиональными». 

Британская авианосная группа была развернута в Артике в этом году в составе миссии НАТО Arctic Sentry, которая должна укрепить безопасность Альянса в регионе, в том числе для «сдерживания российской агрессии и защиты подводной инфраструктуры». 

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