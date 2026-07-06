Российские самолеты сбросили передатчики в Норвежском море для слежки за британскими подлодками — The Telegraph

Российские самолеты сбросили гидроакустические буи, которые могут использоваться для слежки за подлодками, вблизи флагманского авианосца Британии за Полярным кругом. Об этом со ссылкой на Минобороны страны пишет газета The Telegraph.

Инцидент, как следует из сообшения газеты, произошел на прошлой неделе, 2 июля. Несколько патрульных самолетов Ту-142 (в кодификации НАТО — Bear-F) сбросили большое количество гидроакустических буев в непосредственной близости от авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море.

Гидроакустический буй — это автономное устройство, которое можно сбросить в воду (например, с самолета или корабля). Они частично опускаются под воду. Расположенные на буях датчики могут улавливаить сигналы подводных лодок, а оставшиеся над поверхностью воды ретрансляторы передают информацию на самолет или корабль-носитель. Буи используют не только для слежки за военными подлодками, но и, например, в исследовательских целях — для поиска морских млекопитающих.