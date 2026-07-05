Колония, где пытали Азата Мифтахова, требует рассматривать иски против нее на Ямале. На днях суд в Подмосковье встал на сторону защиты

При этом у администрации «Полярной совы» была возможность участвовать в судебном заседании по видео-конференц-связи, однако представители колонии проигнорировали судебное заседание.

Азат Мифтахов — аспирант МГУ, математик и анархист. В 2021 году его приговорили к 6 годам колонии по делу о разбитом окне офиса «Единой России» и дымовой шашке, брошенной внутрь; вину он не признал. В день освобождения в сентябре 2023 года Мифтахова вновь задержали по делу об «оправдании терроризма» из-за разговора с сокамерником и позднее приговорили еще к 4 годам лишения свободы. После 2,5 лет в тюрьме Димитровграда его этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в заполярном Харпе, по соседству с ИК-3, где убили Алексея Навального.

Вскоре после прибытия в колонию, 21 апреля, Мифтахов сообщил, что сотрудники ИК-18 и двое заключенных несколько часов пытали его в административном здании. По его словам, его били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали дыхание, а затем пытали током. Мифтахов рассказывал, что его крики заглушали громкой музыкой.

The Insider установил личности двух сотрудников ФСИН, которых Мифтахов назвал участниками пыток, — Михаила Соболева и Павла Киселева. Позднее из постановления Следственного комитета стало известно имя еще одного оперативника, Евгения Тараева, а также заключенных Михаила Бятеца и Александра Буланова, которых Мифтахов называл участниками пыток. СК отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие достаточных доказательств. При этом, как отмечал The Insider, следствие не запросило записи из карантинного отделения и с нагрудных видеорегистраторов сотрудников, не провело очные ставки и не установило личности всех сотрудников, упомянутых Мифтаховым.