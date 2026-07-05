Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.23

EUR

88.03

OIL

72.12

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

301

 

 

 

 

 

Новости

Колония, где пытали Азата Мифтахова, требует рассматривать иски против нее на Ямале. На днях суд в Подмосковье встал на сторону защиты

The Insider
Азат Мифтахов в ИК-18 «Полярная сова». Фото: RusNews

Азат Мифтахов в ИК-18 «Полярная сова». Фото: RusNews

Администрация ИК-18 «Полярная сова» обратилась в суд с необычным требованием: рассматривать иски защитников политзаключенного математика Азата Мифтахова, которого пытали в этой колонии, только в Лабытнангском городском суде по соседству с колонией, хотя по закону истцы могут подавать обращения и по своему месту жительства. Ранее этим правом воспользовалась жена и защитница Мифтахова Елена Горбань, которую не допустили в колонию: Люберецкий суд в Подмосковье признал отказ незаконным и обязал ИК-18 предоставить ей свидание с Мифтаховым в течение 10 дней. Именно после этого эпизода временно исполняющий обязанности начальника ИК-18 Владимир Пилипчик обратился в суд с частной жалобой.

«ИК-18 недовольна тем, что их незаконные решения рассмотрел московский суд, а не „ручной и прикормленный“ Лабытнангский. Другими словами — нам лень и дорого ехать в Подмосковье, пусть недовольная нашим произволом защитница сама летит к нам за Полярный круг, если ей нужна справедливость»,

прокомментировал RusNews подачу жалобы колонией один из защитников Мифтахова.

Кодекс административного судопроизводства позволяет гражданину оспаривать действия госорганов и учреждений также по месту своего жительства — право выбрать суд в таких случаях принадлежит истцу. Именно этим правом воспользовалась Горбань, живущая в Подмосковье. В жалобе, изученной The Insider, администрация ИК-18 требует применить другую норму — об исключительной подсудности исков осужденных, связанных с условиями содержания в колонии. Колония утверждает, что недопуск Горбань к Мифтахову касается условий его содержания, а ее право на свидание существует лишь как часть права заключенного на юридическую помощь. При этом заявителем был не сам Мифтахов, а Горбань: она оспаривала нарушение своего самостоятельного права как защитницы на встречу с подзащитным.

«Рассмотрение дела в Люберецком городском суде Московской области, находящемся на значительном удалении от места нахождения исправительного учреждения (Ямало-Ненецкий АО), создает для административного ответчика объективные трудности»,

— пишет врио начальника ИК-18 Пилипчик в частной жалобе.

Врио начальника ИК-18 Владимир Пилипчик

Врио начальника ИК-18 Владимир Пилипчик

При этом у администрации «Полярной совы» была возможность участвовать в судебном заседании по видео-конференц-связи, однако представители колонии проигнорировали судебное заседание.

Азат Мифтахов — аспирант МГУ, математик и анархист. В 2021 году его приговорили к 6 годам колонии по делу о разбитом окне офиса «Единой России» и дымовой шашке, брошенной внутрь; вину он не признал. В день освобождения в сентябре 2023 года Мифтахова вновь задержали по делу об «оправдании терроризма» из-за разговора с сокамерником и позднее приговорили еще к 4 годам лишения свободы. После 2,5 лет в тюрьме Димитровграда его этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в заполярном Харпе, по соседству с ИК-3, где убили Алексея Навального.

Вскоре после прибытия в колонию, 21 апреля, Мифтахов сообщил, что сотрудники ИК-18 и двое заключенных несколько часов пытали его в административном здании. По его словам, его били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали дыхание, а затем пытали током. Мифтахов рассказывал, что его крики заглушали громкой музыкой.

The Insider установил личности двух сотрудников ФСИН, которых Мифтахов назвал участниками пыток, — Михаила Соболева и Павла Киселева. Позднее из постановления Следственного комитета стало известно имя еще одного оперативника, Евгения Тараева, а также заключенных Михаила Бятеца и Александра Буланова, которых Мифтахов называл участниками пыток. СК отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие достаточных доказательств. При этом, как отмечал The Insider, следствие не запросило записи из карантинного отделения и с нагрудных видеорегистраторов сотрудников, не провело очные ставки и не установило личности всех сотрудников, упомянутых Мифтаховым.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  4. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте