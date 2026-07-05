Колония, где пытали Азата Мифтахова, требует рассматривать иски против нее на Ямале. На днях суд в Подмосковье встал на сторону защиты

Администрация ИК-18 «Полярная сова» обратилась в суд с необычным требованием: рассматривать иски защитников политзаключенного математика Азата Мифтахова, которого пытали в этой колонии, только в Лабытнангском городском суде по соседству с колонией, хотя по закону истцы могут подавать обращения и по своему месту жительства. Ранее этим правом воспользовалась жена и защитница Мифтахова Елена Горбань, которую не допустили в колонию: Люберецкий суд в Подмосковье признал отказ незаконным и обязал ИК-18 предоставить ей свидание с Мифтаховым в течение 10 дней. Именно после этого эпизода временно исполняющий обязанности начальника ИК-18 Владимир Пилипчик обратился в суд с частной жалобой.
«ИК-18 недовольна тем, что их незаконные решения рассмотрел московский суд, а не „ручной и прикормленный“ Лабытнангский. Другими словами — нам лень и дорого ехать в Подмосковье, пусть недовольная нашим произволом защитница сама летит к нам за Полярный круг, если ей нужна справедливость»,
— прокомментировал RusNews подачу жалобы колонией один из защитников Мифтахова.
Кодекс административного судопроизводства позволяет гражданину оспаривать действия госорганов и учреждений также по месту своего жительства — право выбрать суд в таких случаях принадлежит истцу. Именно этим правом воспользовалась Горбань, живущая в Подмосковье. В жалобе, изученной The Insider, администрация ИК-18 требует применить другую норму — об исключительной подсудности исков осужденных, связанных с условиями содержания в колонии. Колония утверждает, что недопуск Горбань к Мифтахову касается условий его содержания, а ее право на свидание существует лишь как часть права заключенного на юридическую помощь. При этом заявителем был не сам Мифтахов, а Горбань: она оспаривала нарушение своего самостоятельного права как защитницы на встречу с подзащитным.
«Рассмотрение дела в Люберецком городском суде Московской области, находящемся на значительном удалении от места нахождения исправительного учреждения (Ямало-Ненецкий АО), создает для административного ответчика объективные трудности»,
— пишет врио начальника ИК-18 Пилипчик в частной жалобе.
При этом у администрации «Полярной совы» была возможность участвовать в судебном заседании по видео-конференц-связи, однако представители колонии проигнорировали судебное заседание.
Азат Мифтахов — аспирант МГУ, математик и анархист. В 2021 году его приговорили к 6 годам колонии по делу о разбитом окне офиса «Единой России» и дымовой шашке, брошенной внутрь; вину он не признал. В день освобождения в сентябре 2023 года Мифтахова вновь задержали по делу об «оправдании терроризма» из-за разговора с сокамерником и позднее приговорили еще к 4 годам лишения свободы. После 2,5 лет в тюрьме Димитровграда его этапировали в ИК-18 «Полярная сова» в заполярном Харпе, по соседству с ИК-3, где убили Алексея Навального.
Вскоре после прибытия в колонию, 21 апреля, Мифтахов сообщил, что сотрудники ИК-18 и двое заключенных несколько часов пытали его в административном здании. По его словам, его били деревянным молотком по пяткам, угрожали сексуализированным насилием и окунанием в канализационный люк, перекрывали дыхание, а затем пытали током. Мифтахов рассказывал, что его крики заглушали громкой музыкой.
The Insider установил личности двух сотрудников ФСИН, которых Мифтахов назвал участниками пыток, — Михаила Соболева и Павла Киселева. Позднее из постановления Следственного комитета стало известно имя еще одного оперативника, Евгения Тараева, а также заключенных Михаила Бятеца и Александра Буланова, которых Мифтахов называл участниками пыток. СК отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие достаточных доказательств. При этом, как отмечал The Insider, следствие не запросило записи из карантинного отделения и с нагрудных видеорегистраторов сотрудников, не провело очные ставки и не установило личности всех сотрудников, упомянутых Мифтаховым.