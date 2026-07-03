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Новости

Армения запретила голосовать гражданам, постоянно проживающим за рубежом

The Insider
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Парламент Армении принял закон, ограничивающий участие в общенациональных выборах и референдумах для граждан, которые преимущественно проживают за пределами страны. Поправки были единогласно одобрены на внеочередном заседании Национального собрания 3 июля — их поддержали 63 депутата, сообщает портал News.am.

Голосовать на парламентских выборах и референдумах смогут только граждане, которые за 48 дней до очередных выборов (или за 28 дней до внеочередных) постоянно проживали в Армении. Для этого они должны находиться в стране более одного года из двух предыдущих лет — не менее 366 дней из 730.

Оппозиционные депутаты бойкотировали заседание. Законопроект подготовили представители правящей партии «Гражданский договор».

Незадолго до парламентских выборов агентство Reuters сообщало, что российские чиновники обсуждали возможность организовать возвращение в Армению проживающих в России граждан страны, чтобы они проголосовали за политических оппонентов премьер-министра Никола Пашиняна. 

Парламентские выборы состоялись 7 июня. Победу на них одержала партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, получив 49,8% голосов. Этот результат обеспечил ей парламентское большинство, достаточное для самостоятельного формирования правительства, но недостаточное для получения конституционного большинства.

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