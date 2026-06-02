В правительстве Армении пообещали отправить на военные сборы людей, приезжающих из РФ ради голосования на выборах

Власти Армении готовы отправить на военные сборы граждан страны, которые приедут из России в дни, предшествующие выборам в парламент (7 июня). Об этом заявил министр экономики страны Геворг Папоян, отвечая на вопрос журналиста о слухах, в соответствии с которыми оппозиция якобы планирует привезти из РФ 100 тысяч человек для участия в голосовании. Интервью министра опубликовало издание Civic:

«Я очень рад [приезду этих граждан], потому что, во-первых, наши опросы показывают, что бóльшая часть этих людей проголосует за нас [правящую партию „Гражданский договор“], и во-вторых, эти люди нам нужны, потому что сейчас проходят военные сборы, и будет очень хорошо: тридцать-сорок тысяч из этих ста тысяч мы отправим на сборы, а потом уже они вернутся в Калугу [Папоян упоминает Калугу, потому что там долгое время жил лидер партии „Сильная Армения“ Самвел Карапетян — The Insider]. В чем проблема?»

Проправительственный Telegram-канал «Баграмян 26» пишет, ссылаясь на собственные источники, что начиная с 1 июня власти проверяют граждан Армении, приезжающих из России: «Это касается тех лиц, которые подлежат обязательным 25-дневным учебным сборам. На данный момент уже ряду лиц вручены уведомления о необходимости явиться в военный комиссариат для участия в учебных сборах».

Согласно ранее утвержденному правительством Армении плану, учебные сборы резервистов в текущем году проходят семь раз, в том числе с 31 марта по 19 июня включительно.

1 июня активист Аршак Макичян опубликовал на своей странице в Facebook переписку с пророссийским блогером и главой армянского представительства фонда «Евразия» Микаэлем Бадаляном, в которой тот обещает организовать поездку в Армению на голосование.