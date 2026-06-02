Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

86.25

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

927

 

 

 

 

 

Новости

В правительстве Армении пообещали отправить на военные сборы людей, приезжающих из РФ ради голосования на выборах

The Insider
Фото: photolure.am

Фото: photolure.am

Власти Армении готовы отправить на военные сборы граждан страны, которые приедут из России в дни, предшествующие выборам в парламент (7 июня). Об этом заявил министр экономики страны Геворг Папоян, отвечая на вопрос журналиста о слухах, в соответствии с которыми оппозиция якобы планирует привезти из РФ 100 тысяч человек для участия в голосовании. Интервью министра опубликовало издание Civic:

«Я очень рад [приезду этих граждан], потому что, во-первых, наши опросы показывают, что бóльшая часть этих людей проголосует за нас [правящую партию „Гражданский договор“], и во-вторых, эти люди нам нужны, потому что сейчас проходят военные сборы, и будет очень хорошо: тридцать-сорок тысяч из этих ста тысяч мы отправим на сборы, а потом уже они вернутся в Калугу [Папоян упоминает Калугу, потому что там долгое время жил лидер партии „Сильная Армения“ Самвел Карапетян — The Insider]. В чем проблема?»

Проправительственный Telegram-канал «Баграмян 26» пишет, ссылаясь на собственные источники, что начиная с 1 июня власти проверяют граждан Армении, приезжающих из России: «Это касается тех лиц, которые подлежат обязательным 25-дневным учебным сборам. На данный момент уже ряду лиц вручены уведомления о необходимости явиться в военный комиссариат для участия в учебных сборах».

Согласно ранее утвержденному правительством Армении плану, учебные сборы резервистов в текущем году проходят семь раз, в том числе с 31 марта по 19 июня включительно.

1 июня активист Аршак Макичян опубликовал на своей странице в Facebook переписку с пророссийским блогером и главой армянского представительства фонда «Евразия» Микаэлем Бадаляном, в которой тот обещает организовать поездку в Армению на голосование.

Facebook Аршака Макичяна

Facebook Аршака Макичяна

Telegram-канал Ateo Breaking пишет, что в Антикоррупционный суд Армении подано заявление на «Евразию» в связи с подозрением, что фонд участвует в подкупе избирателей.

Как рассказал Аршак Макичян в беседе с The Insider, он решил написать Бадаляну и опубликовать переписку с ним, поскольку считает недопустимым вмешательство диаспоры в выборный процесс в Армении:

«Я ему однажды уже писал, в прошлый раз это было в мае 2024 года, когда они организовывали протесты в Армении. Тогда он ответил, что денег нет, а в этот раз, к моему удивлению, попросил прислать паспортные данные для покупки билета.

Сделал я это потому, что меня раздражают люди, которые притворяются активистами, а на деле продвигают интересы России в Армении, что всем очевидно. Я тоже во многом не согласен с нынешним правительством и часто высказываюсь по этому поводу, но считаю, что диаспора, которая не живет в Армении, не должна вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику страны.

Считаю, что такие люди, как он, ставят армянскую демократию под угрозу, поскольку в итоге критика правительства инструментализируется прокремлевскими акторами. Это, наоборот, мешает обсуждению реальных проблем, мешает в том числе тем независимым кандидатам, у которых нет поддержки Кремля».

«100 тысяч избирателей»

Информацию о том, что российские власти якобы обсуждали возможность привезти в Армению (все население которой не превышает 3 млн человек) десятки тысяч армян из России для участия в голосовании, опубликовало в конце мая Reuters. Неназванные представители западных разведок рассказали агентству, что, согласно подсчетам российских чиновников, перевозка 100 тысяч человек обойдется в $50 млн. При этом Reuters отмечает, что агентству не удалось установить, пытаются ли власти РФ реализовать этот план.

Согласно избирательному законодательству Армении, голосование в Национальное собрание проходит только на территории республики (ст. 15 Избирательного кодекса РА). Граждане включаются в списки избирателей по месту постоянной регистрации в Армении. «В списки избирателей в обязательном порядке включаются все граждане, обладающие избирательным правом, учтенные в данном муниципалитете, а также временно или постоянно проживающие и не состоящие на учете в данном муниципалитете граждане, которые не позднее чем за пять дней до голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией, представят главе муниципалитета заявку на включение их фамилии, имени в список избирателей», говорится в статье 11 Избирательного кодекса РА.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте