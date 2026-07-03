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Суд в Москве отпустил на свободу сотрудницу московского бара, которой дали реальный срок за кальян на куличе

The Insider
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Президиум Мосгорсуда изменил приговор сотруднице московского бара Ксении Белоусовой, которую в конце мая приговорили к реальному сроку за кальян на куличе. Ее отпустили на свободу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. 

Изначально суд в конце мая приговорил ее к трем годам лишения свободы. Формально по делу об оскорблении чувств верующих ее приговорили к 200 часам обязательных работ, но в прошлом году девушка уже получила три года условно по наркотической статье, и суд сложил наказание с прошлым сроком — получилось реальное лишение свободы на три года и 25 дней.

В пятницу, 3 июля, Мосгорсуд решил удовлетворить кассационное представление прокуратуры. Из майского приговора исключили упоминание об отмене предыдущего условного срока. Ей вернули наказание в виде 200 часов обязательных работ и освободили из-под стражи в зале суда.

Согласно заключению обвинительной стороны, Белоусова в Пасху — «праздник, который имеет исключительное значение» — опубликовала в соцсетях фото кальяна с чашей в виде кулича. Фото сопровождалось подписью «Даже Христос от такого воскрес». 

По версии прокуратуры, девушка понимала, что «нарушает общепринятые нормы морали и этики». Ранее она признала вину: когда на ролик обратили внимание Z-каналы и СМИ, Белоусова удалила публикацию, а после задержания силовики заставили ее извиняться на камеру.

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