Сотрудницу бара, приготовившую «кальян на куличе», приговорили к трем годам лишения свободы

Суд в Москве приговорил Ксению Белоусову к трем годам лишения свободы после публикации фотографии с «кальяном на куличе». Об этом пишет «Медиазона». 

В прошлом году девушка получила три года условно по наркотической статье. По новому делу суд назначил ей 200 часов обязательных работ, но решил сложить наказание с прошлым сроком. В итоге ей назначили реальное лишение свободы на три года и 25 дней.

Прокуратура ранее просила назначить ей 3 года и 2 месяца колонии, защита — назначить штраф.

Согласно заключению обвинительной стороны, Белоусова в Пасху — «праздник, который имеет исключительное значение» — опубликовала в соцсетях фото кальяна с чашей в виде кулича. Фото сопровождалось подписью «Даже Христос от такого воскрес». 

По версии прокуратуры, девушка понимала, что «нарушает общепринятые нормы морали и этики». Она ранее признала вину: когда на ролик обратили внимание Z-каналы и СМИ, Белоусова удалила публикацию, а после задержания силовики заставили ее извиняться на камеру.

«Вину я по-настоящему признала и раскаиваюсь в том, что случилось. Я считаю свой поступок недопустимым, искренне сожалею о нем и понимаю, насколько важны атрибуты, связанные с праздником святой Пасхи, для верующих людей. Я сама являюсь верующей, так же как и моя семья. Я регулярно посещаю церковь и ценю, и уважаю все, что связано с церквью. Моя семья, мама, папа и брат — участники СВО, я прошу принять во внимание состояние их здоровья», — сказала она в последнем слове.

