Сотрудницу бара, приготовившую «кальян на куличе», приговорили к трем годам лишения свободы

Суд в Москве приговорил Ксению Белоусову к трем годам лишения свободы после публикации фотографии с «кальяном на куличе». Об этом пишет «Медиазона».

В прошлом году девушка получила три года условно по наркотической статье. По новому делу суд назначил ей 200 часов обязательных работ, но решил сложить наказание с прошлым сроком. В итоге ей назначили реальное лишение свободы на три года и 25 дней.

Прокуратура ранее просила назначить ей 3 года и 2 месяца колонии, защита — назначить штраф.



Согласно заключению обвинительной стороны, Белоусова в Пасху — «праздник, который имеет исключительное значение» — опубликовала в соцсетях фото кальяна с чашей в виде кулича. Фото сопровождалось подписью «Даже Христос от такого воскрес».



По версии прокуратуры, девушка понимала, что «нарушает общепринятые нормы морали и этики». Она ранее признала вину: когда на ролик обратили внимание Z-каналы и СМИ, Белоусова удалила публикацию, а после задержания силовики заставили ее извиняться на камеру.