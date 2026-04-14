В России возбудили два уголовных дела из-за публикаций с куличами, одну из фигуранток заставили извиняться на камеру

The Insider
Иллюстрация к материалу

В России за два дня возбудили два уголовных дела по статье об оскорблении чувств верующих. Оба случая связаны с публикациями, сделанными на Пасху, отмечает «Новая газета Европа».

Обвиняемой по одному из дел стала жительница Мурино Ленинградской области. По данным СМИ, она опубликовала в интернете фотографию, на которой изображены пасхальный кулич и секс-игрушка. В самом релизе Следственного комитета не уточняются детали обвинения.

«Жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере, доступном неограниченному кругу лиц – пользователям информационно-телекоммуникационной сети интернет, фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению и устранению обстоятельств, способствовавших его совершению».

Второе дело возбудили против сотрудницы московского бара. Она опубликовала видео, на котором делает кальян из кулича. Ролик сопровождался подписью: «Даже Христос от такого воскрес».

В СК считают, что девушка «в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу». Ее личность уже установлена, планируется допрос. Силовики заставили девушку извиняться на камеру. 

Как отмечают «Осторожно, новости», на видео первым обратил внимание блогер Владислав Поздняков, который опубликовал его вместе с личными данными девушки. Участники «православной» организации «Сорок сороков» написали заявление в правоохранительные органы. Вскоре после этого публикации о девушке и куличе-кальяне появились в других пабликах и СМИ, а само видео было удалено.

