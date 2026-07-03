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Новости

В центре Рыльска подорвалась на мине машина с сотрудниками администрации — губернатор

The Insider
Фото: Александр Хинштейн

Фото: Александр Хинштейн

В центре Рыльска (Курская область) на мине подорвалась машина, в которой находились сотрудники администрации Рыльского района. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Хинштейн в своем посте утверждает, что взрывное устройство сработало дистанционно. 

Четверо человек, по его словам, получили ранения. Пострадали глава района Владимир Ковальчук, директор управления хозяйственного обслуживания района Сергей Беседин и еще двое сотрудников администрации.

Кто устроил взрыв, неизвестно. 

Территория взрыва сейчас оцеплена, на ней работают саперы. 

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