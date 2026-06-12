В Новой Москве взорвался дом бывшего министра госбезопасности ДНР Пинчука. Он сообщил, что у него легкая контузия

В доме экс-министра госбезопасности самопровозглашенной ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв. Это случилось после того, как курьер принес ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

По информации агентства, жизни Пинчука ничего не угрожает. Данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Собеседник агентства также рассказал, что на первом этаже частного дома выбило стекла, также повреждена входная дверь в дом.