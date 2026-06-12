Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.91

EUR

82.97

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

468

 

 

 

 

 

Новости

В Новой Москве взорвался дом бывшего министра госбезопасности ДНР Пинчука. Он сообщил, что у него легкая контузия

The Insider
Иллюстрация к материалу

В доме экс-министра госбезопасности самопровозглашенной ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв. Это случилось после того, как курьер принес ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

По информации агентства, жизни Пинчука ничего не угрожает. Данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Собеседник агентства также рассказал, что на первом этаже частного дома выбило стекла, также повреждена входная дверь в дом.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3839

Сам Пинчук сообщил Telegram-каналу BAZA, что у него лёгкая контузия и, что СВУ было достаточно мощным и содержало много поражающих элементов.

Связанный с силовыми структурами Telegram-канал SHOT пишет, что попытка покушения произошла в посёлке Щапово. В этом момент семья Пинчука находилась в другом месте. 

До 2012 года Пинчук служил в «Министерстве государственной безопасности» непризнанного Приднестровья, затем воевал на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. В 2014 году был назначен первым министром госбезопасности самопровозглашенной ДНР и занимал этот пост до марта 2015 года. Позже он стал одним из лидеров межрегиональной организации «Союз добровольцев Донбасса». После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года также принимал участие в войне. Украина обвиняет Пинчука в терроризме, а также в удержание и пытках украинских военных и гражданских.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  2. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  3. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Фейковые иностранцы, беглые уголовники и отрицатели Холокоста. Кто вошел в «международный» трибунал по «преступлениям украинских нацистов»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте