В Новой Москве взорвался дом бывшего министра госбезопасности ДНР Пинчука. Он сообщил, что у него легкая контузия

В доме экс-министра госбезопасности самопровозглашенной ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв. Это случилось после того, как курьер принес ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
По информации агентства, жизни Пинчука ничего не угрожает. Данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Собеседник агентства также рассказал, что на первом этаже частного дома выбило стекла, также повреждена входная дверь в дом.
Сам Пинчук сообщил Telegram-каналу BAZA, что у него лёгкая контузия и, что СВУ было достаточно мощным и содержало много поражающих элементов.
Связанный с силовыми структурами Telegram-канал SHOT пишет, что попытка покушения произошла в посёлке Щапово. В этом момент семья Пинчука находилась в другом месте.
До 2012 года Пинчук служил в «Министерстве государственной безопасности» непризнанного Приднестровья, затем воевал на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. В 2014 году был назначен первым министром госбезопасности самопровозглашенной ДНР и занимал этот пост до марта 2015 года. Позже он стал одним из лидеров межрегиональной организации «Союз добровольцев Донбасса». После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года также принимал участие в войне. Украина обвиняет Пинчука в терроризме, а также в удержание и пытках украинских военных и гражданских.