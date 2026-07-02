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Новости

Z-военкор Сапоньков заявил, что банк Таджикистана закроет его счет из-за санкций Украины

The Insider
Фото: Telegram-канал Романа Сапонькова

Фото: Telegram-канал Романа Сапонькова

Международный банк Таджикистана сообщил Z-военкору и организатору сборов на снабжение российской армии Роману Сапонькову, что закроет его счета и банковскую карту из-за украинских санкций. Об этом Сапоньков написал в своем Telegram-канале, опубликовав скриншот переписки с сотрудницей банка.

Скриншот переписки с сотрудницей банка, опубликованный Сапоньковым

Скриншот переписки с сотрудницей банка, опубликованный Сапоньковым

Согласно переписке, сотрудница представилась Анорой и попросила Сапонькова обнулить счета до 13:00 следующего дня по таджикскому времени. Она предупредила, что после этого карта будет закрыта. В ответ на вопрос о причине сотрудница написала, что Сапоньков находится в санкционном списке Украины, упомянув ГУР и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Сапоньков назвал решение «выполнением санкционного списка украинских террористов» и заявил, что Таджикистану не следует выделять больше денег и строить там школы. В следующем посте Сапоньков сравнил украинские власти с чеченскими сепаратистами, забыв, видимо, что Украина — международно признанное государство:

«Мы вот просто не любим Ельцина. Но кто-то может себе представить, чтобы во время Первой Чеченской войны банки Таджикистана блокировали счета россиянам по представлению начальника департамента госбезопасности Дудаева, Султана Гелисханова?»

Роман Сапоньков находится под санкциями Украины с января 2023 года. В приложении к указу президента Украины он указан как российский журналист, военный корреспондент и блогер. В карточке на украинском портале War & Sanctions говорится, что Сапоньков поддерживает российское вторжение в Украину, участвует в информационном сопровождении войны, призывает заключать контракты с российской армией и собирает деньги на оборудование для ее подразделений.

В своем Telegram-канале Сапоньков действительно регулярно ведет сборы на нужды российских военных. Среди заявленных им целей — покупка и ремонт дронов, передача терминалов Starlink, бронежилетов, автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, а также разработка деталей для беспилотников с помощью 3D-печати.

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