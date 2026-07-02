Американские чиновники ведут переговоры с IT-компаниями, которые специализируются на искусственном интеллекте. В центре обсуждения — стандарты для выпуска новых моделей корпорациями вплоть до нюансов о том, кто будет иметь к ним доступ первым. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

По словам собеседников газеты, новые стандарты объявят уже на следующей неделе. Они установят регламент подготовки к выпуску передовых ИИ-моделей. Среди прочего уточнят:

кто будет иметь доступ к передовым моделям, как внутри страны, так и за рубежом;

продолжительность проверки моделей;

критерии, по которым модели можно считать «передовыми» — то есть обладающими наибольшими возможностями и, следовательно, бóльшими рисками.

Встречи правительственных чиновников и правительственных групп прошли на этой неделе. Как отмечает FT, контакты между ними активиизировались после того, как администрация президента Дональда Трампа в прошлом месяце вмешалась в выпуск последних моделей компании Anthropic и OpenAI.

В начале июня пользователям представили Claude Mythos 5 и Fable 5, однако спустя несколько дней американские власти потребовали от компании приостановить доступ к этим моделям для всех иностранцев, сославшись на угрозы национальной безопасности. После этого компания была вынуждена отключить доступ к этим моделям, окончательно восстановлен он был лишь на этой неделе.

Также в конце июня OpenAI отложила полный публичный запуск ИИ-модели GPT-5.6 по просьбе властей США.