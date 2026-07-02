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Новости

Американские чиновники и разработчики ИИ установят стандарты для выпуска новых моделей — FT

The Insider
Фото: центр обработки данных CloudHQ в штате Вирджиния /EPA

Фото: центр обработки данных CloudHQ в штате Вирджиния /EPA

Американские чиновники ведут переговоры с IT-компаниями, которые специализируются на искусственном интеллекте. В центре обсуждения — стандарты для выпуска новых моделей корпорациями вплоть до нюансов о том, кто будет иметь к ним доступ первым. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

По словам собеседников газеты, новые стандарты объявят уже на следующей неделе. Они установят регламент подготовки к выпуску передовых ИИ-моделей. Среди прочего уточнят: 

  • кто будет иметь доступ к передовым моделям, как внутри страны, так и за рубежом; 
  • продолжительность проверки моделей;
  • критерии, по которым модели можно считать «передовыми» — то есть обладающими наибольшими возможностями и, следовательно, бóльшими рисками.

Встречи правительственных чиновников и правительственных групп прошли на этой неделе. Как отмечает FT, контакты между ними активиизировались после того, как администрация президента Дональда Трампа в прошлом месяце вмешалась в выпуск последних моделей компании Anthropic и OpenAI. 

В начале июня пользователям представили Claude Mythos 5 и Fable 5, однако спустя несколько дней американские власти потребовали от компании приостановить доступ к этим моделям для всех иностранцев, сославшись на угрозы национальной безопасности. После этого компания была вынуждена отключить доступ к этим моделям, окончательно восстановлен он был лишь на этой неделе. 

Также в конце июня OpenAI отложила полный публичный запуск ИИ-модели GPT-5.6 по просьбе властей США.

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