Россия задействовала «теневой флот» для картографирования слабых мест ПВО Европы с помощью дронов — доклад IISS

Кампания по запуску дронов над Европой в 2024–2026 годах проводилась с использованием судов российского «теневого флота». Такой вывод содержится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS), пишет Bloomberg. По оценке авторов, подсанкционные танкеры, вероятно, помогали Москве картографировать слабые места в системах европейской ПВО.

Исследователи IISS изучили 144 случая вторжения дронов в воздушное пространство двенадцати стран НАТО и Ирландии с августа 2024 по февраль 2026 года. Часть инцидентов приводила к остановке работы аэропортов, а некоторые беспилотники залетали на территорию объектов с американскими ядерными бомбами и базы французских ракетных подлодок. Около половины случаев пришлись на военные объекты — кампания, по данным доклада, была нацелена на то, чтобы проверить ПВО, которая рассчитана на ракеты и самолеты, но хуже засекает низколетящие малоразмерные цели.

Большинство европейских стран избегали прямо связывать инциденты с Россией, хотя авторы доклада настаивают, что связь очевидна. Соавтор доклада Чарли Эдвардс сказал:

«Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их „теневой флот“ использовались как морские платформы для запуска, приема беспилотников или ретрансляции сигнала».

Он добавил, что в Средиземном море похожей активности почти не фиксировалось из-за более надежного морского наблюдения и присутствия американских подлодок. Соавтор доклада Луис Бирн отметил, что, когда европейские страны начали досматривать и задерживать суда «теневого флота», случаи появления дронов практически прекратились. Реакцию Европы авторы доклада назвали «неравномерной» и «раздробленной», с медленной атрибуцией и зачастую несоразмерными ответами — например, использованием дорогих истребителей против дешевых дронов.

Минобороны Великобритании заявило, что серьезно относится к защите военных баз. Франция заявила, что не может подтвердить выводы доклада, а Нидерланды сообщили, что уже приняли меры.

Ранее сообщалось о том, что Франция задержала в Ла-Манше танкер «теневого флота» России, замеченный у берегов Дании в период похожей активности дронов.