В России создали «красную кнопку» для принудительной посадки гражданских беспилотников. Для этого на БПЛА нужно установить специальный чип

АО «Глонасс» совместно с группой компаний «Элемент» разработали механизм для экстренной принудительной посадки гражданских авиабеспилотников — так называемую «красную кнопку». Функция будет встроена в систему идентификации дронов на базе госплатформы «ЭРА-Глонасс» и сможет подключаться к любому гражданскому беспилотнику. Впервые технологию испытали на Сахалине. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич.

По словам Райкевича, «красная кнопка» работает через трекер с программно-аппаратным комплексом «Звезда», который разработал входящий в «Элемент» НИИ молекулярной электроники. В основе комплекса лежит электронный модуль на отечественной микросхеме, изготовленной на заводе «Микрон» (также часть ГК «Элемент»).

Если беспилотник нарушит установленные в системе идентификации границы полета или возникнет чрезвычайная ситуация, контролирующие органы власти и системы антидроновой защиты через связь «ЭРА-Глонасс» и встроенный в трекер чип смогут передать на беспилотник команду о принудительной безопасной посадке, пояснил Райкевич. По его словам, криптографическая защита канала исключает перехват или подмену команды посторонними, а сама технология применима к беспилотным аппаратам во всех средах — на земле, в воде и в воздухе. В дальнейшем разработчики планируют распространить механизм «красной кнопки» на другие виды беспилотного транспорта, в частности на грузовики, которые курсируют по федеральным трассам.

Генеральный директор компании «Флай дрон» Никита Данилов в комментарии «Ведомостям» оценил вложения в подобную систему в сотни миллионов рублей и отметил, что сам чип не сильно повлияет на стоимость беспилотника, хотя для производителей массового сегмента это всё же будет заметно.

На конец мая 2026 года в России действовало 44 экспериментальных правовых режима для беспилотных авиасистем, в них участвовали более 250 компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщало Минэкономразвития. В 2025 году гражданские дроны совершили почти в шесть раз больше полетов, чем годом ранее, — 120 022.

Закупками гражданских беспилотников для государственных нужд с апреля 2024 года занимается Государственная транспортная лизинговая компания. В 2024 году она заключила контрактов на поставку дронов для госпредприятий на 2,2 млрд рублей, тогда как в производство боевых беспилотников за это же время было вложено более 200 млрд рублей.