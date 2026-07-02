В Киеве после ночной атаки погибли 17 человек, пострадали 86

В Киеве после ночной комбинированной атаки погибли 13 человек, 86 пострадали, 70 из них госпитализированы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Поисково-спасательная операция продолжается в поврежденном доме в Дарницком районе.

Обновлено: число погибших возросло до 17.

Атака на украинскую столицу началась вечером 1 июля и продолжалась несколько часов: Россия применила баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупреждал о подготовке нового массированного удара, ссылаясь на данные разведки.

Больше всего пострадал Шевченковский район в центре Киева — там повреждено здание, где расположена подстанция скорой помощи. Были ранены пятеро медиков и водителей, один из них, парамедик, находится в крайне тяжелом состоянии. В этом же районе от падения обломков загорелись рынок и крыша гостиницы.

В Дарницком районе в 9-этажном доме разрушены этажи с первого по шестой, там же частично разрушен и горел 5-этажный жилой дом. В Деснянском районе поврежден 9-этажный дом, в котором оставались заблокированные жильцы. В Голосеевском районе горела кровля многоэтажки, в Оболонском — склады. 3 июля объявлено в Украине днем траура.

Минобороны России заявило, что удар по Киеву стал ответом на «террористические атаки» украинской стороны по гражданской инфраструктуре в России, и утверждает, что целями были предприятия ВПК и ТЭК украинской столицы и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Согласно заявлению ведомства, среди поражённых объектов — завод «Радионикс», предприятия «Атлон Авиа» и госпредприятие «Антонов», Киевский радиозавод и «Тримен-Украина», «ПВ Групп Украина», логистический центр «МЛП-Чайка», топливный склад «Грандтерминал» и газораспределительные станции. Украинская сторона эти данные не подтверждала.

Массированные удары по Киеву в последние месяцы стали регулярными: в ночь на 2 июня в результате похожей комбинированной атаки в городе погибли 6 человек, 81 пострадал, в том числе трое детей.