Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.06

EUR

87.4

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

180

 

 

 

 

 

Новости

В Днепре из-за российского обстрела пострадали 29 человек, пятеро погибли

The Insider
Фото: последствия удара по Днепру, 29 июня / Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: последствия удара по Днепру, 29 июня / Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Пять мирных жителей погибли и еще 29 пострадали в результате российского удара по Днепру утром 29 июня. Обновленные цифры приводит президент Украины Владимир Зеленский. 

Схожее число пострадавших — 28 человек — ранее приводили местные власти. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа писал, что количество раненых растет: людей госпитализируют с черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. 

Telegramhttps://t.me/V_Zelenskiy_official/19673

Под удар попало частное предприятие, уточняют местные власти. Издание «Суспільне Дніпро» пишет, что пострадали офисные помещения и производственный цех. Находившиеся в офисе в момент удара сотрудники получили ранения. Что это было за предприятие и чем оно занимается, не уточняется.

«Предприятие гражданское, ничего стратегического здесь мы не производим. Но ведь бьют по самому болезненному. Между тревогой и взрывом была буквально минута — никто не успел скрыться», — рассказал «Суспільне» представитель компании. 

Днем 29 июня в Днепре снова объявили воздушную тревогу. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте