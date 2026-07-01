США откажутся продлевать 32-летнее торговое соглашение с Канадой и Мексикой, через десять лет оно будет автоматически аннулировано — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа, по данным Reuters, официально объявит, что не намерена продлевать Соглашение США — Мексики — Канады (USMCA). Это запустит десятилетний процесс постепенного сворачивания североамериканской зоны свободной торговли, действовавшей 32 года, пока три страны продолжают спорить о поправках к соглашению.

Заявление откроет шестилетний цикл пересмотра — механизм «оговорки об истечении срока действия», согласованный еще в первый срок Трампа. При этом на ходе переговоров это почти не отразится: США по-прежнему настаивают на резком увеличении доли американских и региональных комплектующих в производстве автомобилей в Северной Америке, а также на защитных мерах против того, чтобы китайские товары получали выгоду от условий USMCA. В среду торговые представители трех стран должны были провести виртуальную встречу и объявить, готовы ли они продлить пакт еще на 16 лет.

Пресс-секретарь торгового представителя США Джеймисона Грира назначил на 20 июля третий раунд переговоров с Мексикой, что говорит о его намерении продолжать добиваться изменений. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил во вторник, что не ожидает разрыва трехстороннего пакта, а президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что подписала письмо с призывом продлить USMCA на 16 лет. Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что ожидает «конструктивного обмена» между тремя странами, но не подписания каких-либо договоренностей:

«Приоритет — заключить новую сделку. Мы готовы вести переговоры об улучшении этого соглашения».

Трамп уже в одностороннем порядке лишил USMCA беспошлинного статуса, введя тарифы в 25% на канадские и мексиканские автомобили и запчасти и в 50% — на сталь и алюминий из этих двух стран, что вызвало ответные меры Канады. При этом Оттава к формальным переговорам с США пока не подключилась, хотя, по словам Карни, технические консультации по алюминию, стали, автопрому и мягкой древесине уже принесли некоторые сдвиги. Если стороны не договорятся о пересмотре условий USMCA, соглашение останется в неопределенном статусе с ежегодными пересмотрами на следующие десять лет, после чего 1 июля 2036 года прекратит действие. В конце июня Трамп уже угрожал новыми тарифами и другим торговым партнерам США.

По данным источников, знакомых с переговорами, США требуют, чтобы все собранные в Северной Америке автомобили содержали 50% специфически американских комплектующих, что довело бы общую долю региональных деталей до 82% для получения торговых льгот. Мексиканский чиновник рассказал, что стороны обсуждают идею универсального 15-процентного тарифа на автомобили с более низкой ставкой для Мексики и Канады при ужесточении правил происхождения деталей, добавив: