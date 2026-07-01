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Кардиналы Польши и Украины призвали к примирению на фоне обострения отношений Варшавы и Киева

The Insider
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Кардиналы из Польши и Украины на консистории в Риме опубликовали совместное обращение с призывом к примирению двух народов, сообщает Vatican News. Авторы заявления пишут, что с болью наблюдают за ростом взаимной напряженности и возрождением враждебных настроений между поляками и украинцами. По их словам, особенно тяжело осознавать это на фоне того, что Украина вынуждена продолжать воевать, а Польша в последние годы демонстрировала солидарность с миллионами украинских беженцев.

Кардиналы призвали обе стороны к «разоружению речи» — вслед за папой Львом XIV, который, по их словам, считает это первым шагом к миру. Речь идет не только о словах, но и о жестах и символах, способных ранить и закрывать путь к диалогу. Авторы обращения напомнили слова Иоанна Павла II из письма 2003 года к 60-летию событий на Волыни, в котором папа говорил о необходимости глубокого переосмысления прошлого и призывал поляков и украинцев не оставаться пленниками печальных воспоминаний.

Авторы послания подчеркнули, что нынешний призыв прозвучал в момент, когда украинские католики отмечают 25-летие исторического визита папы-поляка в Украину. Они напомнили о предыдущих шагах к примирению — совместных письмах, декларациях и обращениях 2005, 2013 и 2023 годов, а также о совместной помощи беженцам, назвав это наследие обязательством, которое нужно продолжать.

Обращение подписали кардиналы из Польши и Украины совместно с главой Украинской греко-католической церкви. В тексте отдельно оговаривается, что путь к примирению начинается с личного покаяния, а не с требований к другой стороне: авторы призвали каждого поляка и украинца обратиться прежде всего к собственной совести, прежде чем призывать к этому другого.

Обращение кардиналов появилось на фоне нового обострения в отношениях Варшавы и Киева. Президент Польши Кароль Навроцкий в июне лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла после того, как украинский лидер переименовал одно из подразделений ВСУ в честь Украинской повстанческой армии (УПА). В ответ Зеленский, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко отказались от польских наград.

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