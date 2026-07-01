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Новости

Судебный департамент при Верховном суде вернул статистику на свой сайт. Она пропала из публичного доступа в апреле

The Insider
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Судебный департамент Верховного суда России вернул в публичный доступ судебную статистику на своем сайте. Она была скрыта с апреля этого года. Внимание на это обратил правозащитный проект «Первый отдел». 

Сейчас статистические данные снова в открытом доступе: на сайте открыта статистика по делам, которые рассматривали арбитражные суды, суды общей юрисдикции и мировые судьи за I полугодие 2025-го. 

При этом, судя по данным сервиса WebArchive, которые изучил The Insider, в открытый доступ часть отчетов за предыдущие года вернулись не позднее 29 июня. На снимке страницы, сделанном в этот день, видно, что на сайт вернули данные с 2005 по 2021 год. 

Иллюстрация к материалу

Из открытого доступа эти данные исчезли в конце апреля этого года. Тогда же Судебный департамент должен был опубликовать данные о судимости за 2025 год, но не сделал этого, а статистику за прошлые года скрыли. 

Изданию «Важные истории» эти меры тогда объяснили изменениями в законодательстве, но в каком объеме и когда вернутся данные, не уточнили. 

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