Судебный департамент при Верховном суде вернул статистику на свой сайт. Она пропала из публичного доступа в апреле

Судебный департамент Верховного суда России вернул в публичный доступ судебную статистику на своем сайте. Она была скрыта с апреля этого года. Внимание на это обратил правозащитный проект «Первый отдел».

Сейчас статистические данные снова в открытом доступе: на сайте открыта статистика по делам, которые рассматривали арбитражные суды, суды общей юрисдикции и мировые судьи за I полугодие 2025-го.

При этом, судя по данным сервиса WebArchive, которые изучил The Insider, в открытый доступ часть отчетов за предыдущие года вернулись не позднее 29 июня. На снимке страницы, сделанном в этот день, видно, что на сайт вернули данные с 2005 по 2021 год.