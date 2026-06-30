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Новым премьер-министром Литвы стал социалист Миндаугас Синкявичюс

The Insider
Миндаугас Синкявичюс. Фото: Й. Стацевичаус / LRT nuotr.

Миндаугас Синкявичюс. Фото: Й. Стацевичаус / LRT nuotr.

Сейм Литвы утвердил назначение лидера Социал-демократической партии и главу Йонавского муниципалитета Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра страны 80 голосами против двух, 28 депутатов воздержались. Об этом сообщает LRT. 

Согласно Конституции Литвы, кандидатуру премьер-министра назначает президент и затем утверждает Сейм. Теперь Синкявичус должен в течение 15 дней сформировать кабинет министров и правительственную программу, которые затем будут представлены на согласование президенту страны Гитанасу Науседе и затем — на утверждение Сейма. 

Неделю назад правительство во главе с Ингой Ругинене ушло в отставку, пробыв у власти около девяти месяцев. Партия социал-демократов решила выйти из правящей коалиции с правопопулистской партией «Заря Немана» и создать новую, в которую вошли Союз крестьян, зеленых и христианских семей Литвы, а также Союз демократов «Во имя Литвы». 

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