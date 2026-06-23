Правительство Литвы ушло в отставку. Правящая коалиция распалась после выхода из нее социал-демократов

Коалиционное правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене ушло в отставку. Об этом объявили на заседании кабмина. Ранее социал-демократы, крупнейшая партия в литовском Сейме, решили выйти из союза с популистской «Зарей Немана» и уже договорились о создании нового кабинета с двумя другими политическими силами. Кабинет Ругинене находился у власти почти девять месяцев:

«Сегодня сложный день, но в то же время это день, когда мы можем оглянуться на прошедший год, на то, как мы работали, каких результатов достигли. Я не раз говорила министрам, и сегодня утром тоже, что я искренне довольна командой, которая сейчас сидит за столом. Потому что, несмотря на все трудности, нам действительно есть чем гордиться, и каждый из вас внес большой вклад в благополучие нашего государства и улучшение жизни людей. Хочу поблагодарить всех членов XX-го правительства и всю команду за их совместную работу, ответственность и решимость принимать решения в этот сложный период. За это время мы вместе приняли не одно трудное решение, но всегда преследовали одну цель: чтобы люди в Литве жили безопаснее, достойнее и сильнее. За это я каждому из вас говорю спасибо».

В новую коалицию с социал-демократами войдут Союз крестьян, зеленых и христианских семей Литвы, а также Союз демократов «Во имя Литвы». Как ожидается, правительство возглавит лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичус, его партия сохранит большинство министерских портфелей.

Социал-демократы победили на парламентских выборах в 2024 году. Первое сформированное ими правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом ушло в отставку в 2025 году после коррупционного скандала, после чего кабинет возглавила Инга Ругинене.