Литва расследует крупнейшую утечку данных из госреестров, следствие подозревает иностранное государство

Власти Литвы зафиксировали масштабную утечку данных из государственных реестров — похищено более 600 тысяч записей, во взломе подозревают иностранное государство, сообщает Associated Press.

Генеральная прокуратура Литвы объявила о начале расследования крупной утечки данных из государственных реестров страны. По версии следствия, неизвестные получили несанкционированный доступ к реестрам недвижимости и юридических лиц, воспользовавшись учетными данными организаций, имевших законный доступ к этим базам. Всего могло быть похищено более 600 тысяч записей.

Прокуратура сообщила о введении дополнительных мер кибербезопасности: учетные записи подозреваемых пользователей заблокированы, для остальных введено обязательное обновление учетных данных. Предварительный финансовый ущерб государственного оператора данных составил не менее €111 тысяч. После скандала глава Центра реестров Адриюс Юсас подал в отставку.

Следователи подозревают причастность иностранного государства, однако конкретную страну официально не называют. Депутат парламента Лауринас Касчюнас написал в соцсетях, что похищение данных, судя по всему, является операцией российской разведки, хотя никаких доказательств не привел. По его словам, среди похищенных записей могут оказаться адреса сотрудников спецслужб, военных, дипломатов и политиков, что создает риски слежки или давления на этих людей.

Как отмечает AP, Литва с населением 2,9 млн человек входит в число основных целей гибридных операций России в Европе, включающих саботаж, поджоги, вандализм и информационные кампании. В апреле 2026 года страна предъявила обвинения 13 фигурантам дела о подготовке двух политических убийств в Вильнюсе по заданию ГРУ. Подозреваемые, задержанные еще в марте 2025-го, планировали убить башкирского активиста Руслана Габбасова, получившего убежище в Литве, и литовского политического советника с антироссийскими взглядами. В деле фигурируют граждане Греции, России, Грузии, Украины, Беларуси и Литвы.