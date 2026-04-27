Литва предъявила обвинения 13 фигурантам дела о подготовке двойного убийства по заданию ГРУ

Литва предъявила обвинения 13 фигурантам дела о подготовке двух политических убийств в Вильнюсе по заданию российской военной разведки (ГРУ), сообщил глава литовской криминальной полиции Саулюс Бригинас, слова которого передает Reuters.

Подозреваемых задержали в марте 2025 года. По версии следствия, группа планировала убийство башкирского активиста Руслана Габбасова, получившего политическое убежище в Литве, и литовского политического советника, известного антироссийской риторикой. Исполнителям обещали суммарно €40 тысяч, организатору — €50 тысяч. Участники группы вели слежку за потенциальными жертвами, фотографировали их, снимали видео и установили подслушивающее устройство в автомобиль советника.

В деле фигурируют граждане Греции, России, Грузии, Украины, Беларуси и Литвы. В апреле 2026 года по запросу Вильнюса в Салониках задержали 55-летнего фигуранта греческого происхождения из Грузии — суд постановил экстрадировать его в Литву. Следствие считает, что он участвовал в финансировании операции, переведя через посредников €5 тысяч.

Габбасов впоследствии публично подтвердил, что именно он был целью покушения. По его словам, убийству предшествовали неоднократные попытки заманить его в Россию — в том числе через арест брата, Рустама Фараритдинова, с предложением освободить его в обмен на возвращение активиста на родину. В день, когда киллер ждал его у дома, Габбасов возвращался туда с женой и пятилетним сыном.

Это уже не первая операция российской разведки, раскрытая в Литве. В 2025 году литовский суд приговорил 18-летнего исполнителя поджога склада IKEA в Вильнюсе, действовавшего в интересах российских силовых структур, к 3 годам и 4 месяцам заключения.