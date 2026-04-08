Соучастника подготовки убийства российского активиста и политического советника в Литве задержали в Греции

В Салониках задержан 55-летний мужчина, которого подозревают в причастности к подготовке двойного убийства в Литве в интересах российских спецслужб. Как пишут греческое издание Voria и литовское Delfi, его арестовали 10 февраля по европейскому ордеру. По версии следствия, он входил в связанную с Россией агентурную сеть и участвовал в финансировании подготовки преступления, переведя через посредников €5 тысяч.

По данным литовского следствия, целью группы были два человека: 46-летний российский активист, уроженец одной из республик России, получивший политическое убежище в Литве, и литовский политический советник, известный антироссийскими высказываниями и действиями. Ни одно из убийств не было совершено: 12 марта 2025 года литовская полиция провела операцию и задержала часть подозреваемых до того, как план был реализован.

Как утверждает следствие, участники группы собирали информацию о потенциальных жертвах, следили за ними, фотографировали и снимали видео. В автомобиле литовского политического советника, как пишет Voria, под капотом обнаружили жучок, с помощью которого фиксировали его передвижения. Кроме того, по версии следствия, один из фигурантов мог получить несанкционированный доступ к электронным системам российского активиста.

В обвинительном заключении, с которым ознакомилась Voria, фигурируют как минимум несколько граждан разных стран. Издание пишет, что в деле упомянуты один гражданин Грузии, один гражданин Украины, два гражданина Беларуси, два гражданина Литвы, а также как минимум четыре человека, связанных с Грецией: трое граждан Греции и один человек с двойным гражданством Греции и России. При этом Voria отдельно отмечает, что греческие фигуранты, судя по материалам дела, не были главными организаторами. Отмечается, что задержанный в Салониках 55-летний мужчина — этнический грек родом из Грузии, но о его гражданстве не сообщается.

Основными фигурантами следствие считает людей, которые координировали слежку за обеими целями и готовили убийства. По версии следствия, непосредственным исполнителям должны были заплатить €40 тысяч. При этом в публикациях есть расхождение по сумме вознаграждения организатору: Voria пишет о €10 тысячах, а Delfi — о €50 тысячах. Обе публикации едины в том, что €5 тысяч уже были перечислены на начальный этап подготовки — оформление документов и поездку в Литву.

Задержанному в Салониках 55-летнему мужчине вменяют перевод этих денег через посредников. Кроме того, по данным Voria, 20 февраля 2025 года двое греков из Грузии отправили деньги через международную систему переводов, у которой есть офис на площади Аристотеля в Салониках, еще одному этническому греку из России. Один из этих отправителей позднее был задержан.

Еще один подозреваемый с греческим именем, как утверждается, помогал вернуть часть денег. Другой фигурант, также связанный с Грецией, по версии следствия, нашел и связался с литовцем, который должен был достать оружие для убийства, но в итоге этот план не был доведен до конца. Более важную роль, как пишет Voria, мог играть фигурант с двойным гражданством (Греции и России).

По данным греческого издания, ключевой участник дела может находиться в другой европейской стране, предположительно, в Германии. Расследование продолжается и в других странах Европы, а литовские правоохранительные органы не исключают новых задержаний.

Суд в Греции уже одобрил экстрадицию задержанного в Литву, однако мужчина оспаривает это решение и намерен обратиться в Верховный суд Греции. Сам он отрицает обвинения и утверждает, что в случае выдачи в Литву его жизни будет угрожать опасность.