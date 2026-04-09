Покушение в Литве, за которым стоят российские спецслужбы, готовилось на башкирского активиста Руслана Габбасова

Ранее греческое издание Voria писало, что целью готовившегося убийства был 46-летний российский активист — уроженец одной из республик России, получивший политическое убежище в Литве. Эти данные совпадают с биографией Габбасова.

По его словам, более года назад спецслужбы Литвы сорвали подготовку его убийства, однако детали не раскрывались в интересах следствия. Теперь, после появления информации в СМИ, Габбасов заявил, что может подтвердить: на него готовилось покушение российскими спецслужбами. Он также утверждает, что до этого предпринимались попытки вынудить его вернуться в Россию, в том числе через давление на его брата.

В 2023 году в Уфе был арестован брат Габбасова — Рустам Фараретдинов — по делу о содействии террористической деятельности. Сам Габбасов тогда утверждал, что силовики фактически предложили обмен: освобождение брата в случае его возвращения в Россию.

Габбасов рассказал, что в день предполагаемого покушения киллер ожидал его у дома, куда он возвращался с семьей — супругой и 5-летним сыном. Он связывает произошедшее со своей политической деятельностью, в частности с участием в «Лиге свободных наций» и продвижением идей деколонизации России.

Об этом он также сообщил на своей странице в Facebook, где показал устройство слежения Apple AirTag, которое, по его словам, обнаружил под капотом своего автомобиля. По утверждению активиста, так участники группы отслеживали его передвижения.