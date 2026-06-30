Сингапур запустит масштабный проект по борьбе с повышением уровня моря, включающий водохранилище, каналы и новые острова

Сингапур запускает масштабный проект Long Island, направленный на защиту побережья от последствий повышения уровня моря. Как сообщило 30 июня Управление городского развития, подготовительные работы начнутся в конце года. Инфраструктура, которую планируется построить, будет включать водохранилище и новые острова, а также дополнительные водоотводные каналы, насосные станции и другие гидротехнические сооружения.

Предварительные работы включают главным образом удаление препятствий с морского дна, за которым последует строительство временных песчаных насыпей, и будут проводиться на расстоянии не менее 130 метров от береговой линии. Власти обещают сначала провести экологическое исследование, на основе которого будут приняты меры по смягчению негативных последствий строительства на окружающую среду и население.

«Проект Long Island — важнейшая мера по защите прибрежных районов, жизней и средств к существованию, поскольку повышение уровня моря все чаще затрагивает низменные прибрежные районы, включая восточное побережье Сингапура», — говорится в сообщении городских властей.

В рамках проекта стоимостью 129,4 млрд сингапурских долларов (US$100 млрд) планируется освоить до 800 га территории. Отмечается, что его реализация займет несколько десятилетий.

Примерно треть территории Сингапура — города-государства с населением около 6 млн человек — находится на высоте менее пяти метров над уровнем моря.