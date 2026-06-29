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Новости

Nikkei: Японская компания Rakuten получит от правительства $900 млн на разработку аналога Starlink

The Insider
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Правительство Японии планирует предоставить субсидию в размере 150 млрд иен (около $900 млн) на разработку спутниковой системы связи для мобильных устройств консорциуму под руководством компании Rakuten. Об этом сообщает агентство Nikkei. Ожидается, что официальное решение Министерства внутренних дел и коммуникаций будет принято в ближайшее время. 

Правительство будет субсидировать закупку оборудования, а также создание наземных объектов для запуска низкоорбитальных спутников и управления ими. Генеральный директор Rakuten Хироши Микитани ранее рассказал журналистам о планах создать совместное предприятие с американской компанией AST SpaceMobile для разработки такой системы. 

В настоящий момент доминирующее положение на рынке спутниковой мобильной связи занимает Starlink компании SpaceX. Ею пользовалась в том числе и Япония, например, в 2024 году после землетрясения на острове Ното, до восстановления кабельного соединения. Такое положение вызывает у японских властей опасения чрезмерной зависимости от зарубежных систем связи. 

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