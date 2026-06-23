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Новости

Израиль тайно поставлял в Иран терминалы Starlink для помощи протестующим, правительство Нетаньяху прекратило проект — экс-премьер Беннет

The Insider
Нафтали Беннет. Фото: CNN

Нафтали Беннет. Фото: CNN

Израиль тайно ввозил в Иран терминалы Starlink, для того чтобы обеспечить протестующим доступ спутниковому интернету. Как передает Reuters, об этом рассказал бывший израильский премьер Нафтали Беннет на международном политическом саммите JNS в Иерусалиме. 

По словам политика, который занимал пост премьер-министра Израиля в 2021–2022 годах, он лично инициировал «процесс приобретения и контрабанды в Иран десятков тысяч приемников Starlink, которые позволили бы обеспечить непрерывность работы интернета и социальных сетей». Предполагалось, что это поможет протестующим координировать свои действия. 

«К сожалению, нынешнее некомпетентное израильское правительство перестало этим заниматься. И когда начались протесты <последняя на сегодня волна антиправительственных протестов началась в Иране в декабре 2025 года — The Insider>, этой инфраструктуры не было».

Ранее власти в Тегеране обвиняли Израиль и США в контрабанде терминалов Starlink с целью подрыва иранского режима. У Starlink нет лицензии на работу в Иране, но владелец компании Илон Маск заявлял, что услуга там доступна.

В период массовых протестов и беспорядков иранские власти отключают доступ к интернету для населения. Связь также была недоступна на протяжении войны США и Израиля с Ираном, начавшейся в конце февраля. В феврале издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на американских чиновников, что США тайно ввезли в Иран около 6 тысяч терминалов Starlink, чтобы помочь участникам протестов обходить интернет-блокировки.

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