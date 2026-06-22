Намибия отклонила более 600 апелляций на отказ спутниковому интернету Маска Starlink в лицензии и не пустила его в страну

Власти Намибии не пускают спутниковый интернет Starlink Илона Маска в страну. Из 624 запросов на пересмотр отрицательного решения властей лишь два соответствовали юрисдикционным требованиям для рассмотрения, заявило в понедельник Управление по регулированию связи Намибии (CRAN), сообщает Bloomberg. По словам представителей ведомства, ни один из них не содержал достаточных юридических или фактических оснований для изменения первоначального решения.

Заявку Starlink Internet Services Namibia Ltd. отклонили из-за того, что компания пропустила срок подачи апелляции. По той же причине регулятор отказал и в рассмотрении петиции, которую поддержали около 5 тысяч жителей страны. Изначально заявку Starlink на оказание услуг фиксированной спутниковой связи на территории Намибии отклонили в марте — из-за несоответствия местным правилам о владении. Закон страны запрещает контролировать телекоммуникационные лицензии иностранным гражданам или компаниям и ограничивает их долю 49%, если министр связи не одобрит исключение. На подачу апелляции против отказа Starlink получила 90 дней.

В CRAN подчеркнули, что спутниковые технологии на низкой околоземной орбите способны помочь стране в развитии связи, но любой оператор обязан соблюдать местное законодательство. Как отмечается, спрос на услуги Starlink в странах Африки южнее Сахары в последние годы заметно вырос, поскольку местные операторы часто не справляются с обеспечением быстрого широкополосного доступа в удаленных от городов районах, из-за чего в некоторых случаях терминалы оборудования ввозят и подключают незаконно.

Ряд африканских стран, среди них Зимбабве, Лесото и Демократическая Республика Конго, уже смягчили требования к местному владению под давлением Starlink ради быстрого и надежного доступа в интернет. ЮАР, где родился Илон Маск, рассматривает альтернативу обязательной 30-процентной доле местных совладельцев в виде программ «эквивалента доли» — когда компания вкладывается в сервисы, бизнес и школы, управляемые черным населением, не передавая долю в самой компании. Министр связи ЮАР Солли Малатси просил местного регулятора скорректировать правила так, чтобы такие программы засчитывались в рамках политики экономического расширения прав чернокожих, но эти изменения пока не приняты.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года Илон Маск публично связал отказ ЮАР выдать Starlink лицензию с расовой политикой страны, заявив, что компании не дают работать в республике, «потому что он не черный», и обвинив власти ЮАР в «геноциде белых».