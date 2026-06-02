Минобороны Великобритании перешло на военную версию Starlink Starshield — Reuters

Фото: Lance Cpl. Logan Beeney

Британское министерство обороны начало использовать Starshield — военную версию спутниковой сети Starlink компании SpaceX. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Таким образом, Великобритания стала одной из первых стран за пределами США, перешедших на эту систему.

По словам собеседников агентства, перевод военного трафика на Starshield начался примерно в начале этого года. При этом в министерстве обороны Reuters сообщили, что военнослужащие по-прежнему пользуются Starlink в личных целях — например, для связи с семьей во время командировок, — однако подчеркнули, что эта сеть «не используется в военных операциях».

Starshield создавалась для нужд американских военных и спецслужб: в отличие от стандартного Starlink, ориентированного на потребителей и коммерческих пользователей, она предоставляет повышенный уровень защиты. Сам Маск последовательно разграничивает эти два продукта — в том числе настаивая на том, что Starlink не должен применяться в боевых системах.

По информации источников, стоимость Starshield лишь незначительно превышает тарифы Starlink, а британское ведомство использует сторонних дистрибьюторов вместо прямых контрактов со SpaceX. Масштаб использования Starshield британскими военными и точные суммы контрактов неизвестны.

Ранее сообщалось, что SpaceX на фоне войны в Иране повысила цены на подключение Starlink для американских беспилотников — сразу в пять раз. Компания настаивала на том, что беспилотники использовали тариф, рассчитанный на авиацию, а не более дешевый наземный, тогда как Пентагон возражал, что $25 тысяч в месяц за одну станцию — это цена для полноценных воздушных судов, а не дронов-камикадзе, которые работают в сети лишь несколько минут или часов.

