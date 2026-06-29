British American Tobacco (BAT) сократит 9000 сотрудников из-за внедрения ИИ и перехода на вейпы

Табачный гигант British American Tobacco (BAT) сократит около 20% штата. Компания называет это частью программы реструктуризации, в рамках которой она делает ставку на искусственный интеллект, чтобы снизить издержки и поднять прибыль на фоне регуляторных проблем и задержек с запуском новых продуктов.

Всего реструктуризация затронет около 9 тысяч сотрудников: примерно 5500 рабочих мест будут сокращены, еще порядка 3500 функций передадут на аутсорс сторонним подрядчикам. США — крупнейший рынок BAT — изменения не коснутся. Часть переданных подрядчикам работ приходится на глобальные сервисные хабы компании в Коста-Рике, Мексике, Польше, Румынии и Малайзии, а также на отдельные позиции в Пакистане и часть цифровых и технологических ролей в Польше и Румынии.

В BAT рассчитывают, что программа принесет около $793 млн дополнительной ежегодной экономии к 2028 году. Гендиректор BAT Тадеу Маррокo заявил, что перестройка сделает компанию более гибкой, дисциплинированной по расходам и технологичной. Он сказал: «Эти изменения затронут многих наших коллег, и мы сосредоточены на том, чтобы поддержать их в этом переходе с заботой и уважением». По словам Беккетта, сокращения отражают не только реструктуризацию табачного бизнеса, но и переход BAT на новые продукты — вейпы Vuse и никотиновые подушечки Velo, которые требуют меньших трудозатрат при производстве. Последние полтора-два года компания постепенно оптимизирует производство, включая закрытие завода в Южной Африке.

BAT прогнозирует падение продаж традиционных табачных изделий в отрасли на 2,5% в этом году и продолжает отставать от главного конкурента Philip Morris International в переходе на альтернативные продукты — этому мешает жесткая позиция американских регуляторов, которые задерживают выдачу лицензий на новые вейпы, что, по словам компании, привело к притоку нелегальной продукции из Китая. В США продажи также пострадали из-за перехода курильщиков на более дешевые бренды на фоне роста стоимости жизни, а в Австралии и Бангладеш на бизнес BAT давят рост акцизов, более строгое регулирование и нелегальная торговля.

Сокращения в BAT происходят на фоне волны корпоративных увольнений, которые компании объясняют переходом на ИИ. Например, в январе по схожей логике о сокращении 16 тысяч рабочих мест объявила Amazon.