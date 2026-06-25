В США запустили некоммерческую организацию для переподготовки работников на фоне угрозы массовых увольнений из-за ИИ

В США создана новая двухпартийная некоммерческая организация RAISE US, которая займется переподготовкой работников на фоне ускоряющейся автоматизации рабочих мест искусственным интеллектом, сообщает Associated Press. Организацию основали бывший министр торговли США демократка Джина Раймондо и экс-губернатор Индианы республиканец Эрик Холкомб. На старте у RAISE US есть более $500 млн, которые планируется направить на новые формы образования и профессиональной подготовки — ставка делается на партнерство со штатами и крупными работодателями, а не с федеральным правительством.

Пилотные программы организация запустит в Арканзасе, Коннектикуте, Мэриленде и Юте вместе с местными властями и рядом крупнейших компаний и благотворительных организаций США. RAISE US намерена разрабатывать политику, которая теснее связала бы школы с работодателями, чтобы уволенные из-за автоматизации работники могли переходить на новые, более высокооплачиваемые позиции, а также рассматривает изменения в корпоративном налогообложении и другие стимулы для сохранения занятости. Среди ключевых партнеров-компаний — Amazon, Microsoft, Anthropic, OpenAI Foundation и Bank of America, а также UPS, General Motors, Eli Lilly, Mastercard, производитель чипов AMD, Cisco и IBM.

Раймондо, которая ранее была губернатором-демократом Род-Айленда и формировала политику США в сфере ИИ на посту министра торговли при администрации Байдена, возглавит RAISE US в качестве генерального директора. В консультативный совет вошли экс-спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан, миллиардер-инвестор Стивен Шварцман, президент AFL-CIO Лиз Шулер, а также экономисты Дэвид Аутор, Эрик Бриньолфссон и Радж Четти. Раймондо сказала:

«Мы говорим об определенном уровне безработицы, который может дестабилизировать нашу страну и нашу демократию».

Она добавила, что, если США хотят оставаться лидером в сфере ИИ, властям необходимо действовать, чтобы не допустить краха демократических институтов. Холкомб со своей стороны заявил, что хорошие вещи происходят, когда «неимущих превращают в имущих».

По апрельской оценке Boston Consulting Group, в ближайшие несколько лет ИИ изменит характер примерно половины всех рабочих мест в США, а за пять лет может исчезнуть до 25 млн рабочих мест. Goldman Sachs в марте отдельно подсчитал, что искусственный интеллект способен автоматизировать четверть всех рабочих часов в стране. Ранее сообщалось, что, по данным исследования MIT и Национальной лаборатории Оук-Ридж, ИИ уже сейчас технически способен заменить 11,7% работников США с совокупными годовыми зарплатами на $1,2 трлн.

С начала второго срока президента Дональда Трампа обрабатывающая промышленность США потеряла 68 тысяч рабочих мест, а сектор грузовых перевозок — 28,3 тысячи, сообщает Бюро трудовой статистики. Сам Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ИИ привести к потере работы водителями грузовиков, сказал: «Сейчас нет», — и добавил, что в экономике сейчас, наоборот, не хватает работников на имеющиеся вакансии.

Нейробиолог Вивьен Минг, автор книги Robot-Proof, отметила, что ИИ одновременно нарушает работу нескольких секторов экономики быстрее, чем любые институты успевают на это реагировать, и что ни система образования, ни трудовая политика США не формируют у работников навыки, которые реально потребуются в экономике, построенной на ИИ. Раймондо рассчитывает, что эксперименты RAISE US на уровне штатов смогут стать моделью для будущих федеральных решений. По ее словам, она не ждет от Конгресса быстрых и смелых шагов в этом вопросе, но уверена, что федеральные власти со временем будут ориентироваться на то, что сработало в штатах.