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Новости

Американские военные снова нанесли удары по Ирану. Трамп накануне обвинил Тегеран в «безрассудном нарушении» режима прекращения огня

The Insider
Пострадавший от предполагаемого удара иранского беспилотника контейнеровоз Ever Lovely

Пострадавший от предполагаемого удара иранского беспилотника контейнеровоз Ever Lovely

США нанесли удары по объектам на территории Ирана в ответ на удар по торговому судну в Ормузском проливе. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). 

Целью, как утверждается, стали хранилища ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные станции. 

Поводом для ударов стала атака беспилотников на грузовое судно в проливе к юго-востоку от Дахита (Оман), которая произошла 25 июня. Повреждения получил контейнеровоз Ever Lovely, шедший под сингапурским флагом. Судя по данным сервисов для мониторинга судов, он после этого продолжил путь и по состоянию на субботу, 27 июня, уже покинул Ормузский пролив. 

CENTCOM тем не менее называет эту атаку «неоправданной агрессией», которая поставила под угрозу свободу судоходства в регионе. После этого инцидента Международная морская организация (IMO) временно приостановила операцию по эвакуации судов из Персидского залива.

Тегеран официально не признал ответственность за инцидент, но предупредил, что проход по «неавторизованным маршрутам» осуществляется на риск судовладельцев. 

Президент США Дональд Трамп позднее обвинил Иран в «безрассудным нарушении» договоренностей о прекращении огня. Это действительно была первая известная атака на торговое судно в Ормузском проливе после того, как 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали «меморандум о взаимопонимании».

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